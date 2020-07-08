نيجيريا تستأنف الرحلات الجوية الداخلية مع تخفيف قيود كورونا

استأنفت نيجيريا اليوم الأربعاء الرحلات الداخلية بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، مع اتجاه أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان لتخفيف القيود التي فرضتها من قبل لكبح وباء كورونا.

وأعادت مطارات العاصمة أبوجا ولاجوس، المركز التجاري الرئيسي بالبلاد، فتح أبوابها أمام رحلات الطيران. وسوف تفتح عدة مطارات أبوابها في 11 يوليو في حين تستأنف باقي المطارات عملها في 15 من الشهر الجاري بحسب "رويترز".

ويعد استئناف الرحلات الجوية أحدث خطوات الحكومة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في أفريقيا، والذي عانى بشدة من انخفاض أسعار النفط. وفي الأسابيع الأخيرة، رفعت البلاد الحظر المفروض على السفر الداخلي، وسمحت لبعض الطلبة بالعودة إلى المدارس كما سمحت بافتتاح دور العبادة.

وقال شاهد لرويترز إن الركاب الذين كانوا ينتظرون دخول المطار في العاصمة أبوجا، استخدموا العلامات المحددة على الأرض لاتباع قواعد التباعد الاجتماعي وبعضهم استخدم أدوات غسل اليدين المثبتة حديثا خارج المبنى. وكان هناك عدد قليل نسبيا من الناس ينتظرون السفر.

وتم تنفيذ إجراءات السلامة الأخرى في المطار ومن بينها قيام العاملين بقياس درجة حرارة الركاب ورش الحقائب بالمطهرات.

ولم يتم بعد تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية.

ورغم الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، فقد عبر مسؤولو الصحة عن مخاوفهم من أن تفشي المرض في البلاد قد يصبح أسوأ بكثير.