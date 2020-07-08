شركات التأمين تتوقع ارتفاع مبيعاتها مع استئناف ضبط مخالفة عدم التأمين آليا

توقعت شركات التأمين العاملة في السعودية ارتفاع مبيعاتها مع توجه المرور لإستئناف ضبط مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين سارية آلياً للمركبات اعتبارا من مطلع شهر ذي الحجة.



وجاء إعلان الشركات في بيانات منفصلة على تداول ، إذ أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن إمكانية تأثر إجمالي الأقساط المكتتبة للمركبات بسبب تصريح الإدارة العامة للمرور بإستئناف ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين سارية وذلك إبتداءاً من غرة شهر ذي الحجة من هذا العام 1441 هـ في إشارة إلى تصريح المرور بإكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني والذي سوف يترتب عليه ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين مركبات سارية وذلك من تاريخ 1 ذي الحجة من هذا العام 1441 هـ

وأشارت الشركة إلى إمكانية الارتفاع في مبيعات الوثائق التأمينية للمركبات والذي يؤثر على إجمالي الأقساط المكتتبة للمركبات كما يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي , وسوف تقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسوف يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه

كما أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني (ملاذ) بأن إلزامية وجود تأمين ساري على المركبة وفقاً لهذا التصريح سيكون له أثر مالي مستقبلي إيجابي على مبيعات خدمات تأمين المركبات للأفراد. وقالت أنه من الصعب تحديد مقدار الأثر المالي لمثل هذا التصريح على أعمال الشركة.

كما أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني أن تشير الى إمكانية تأثر مبيعات تأمين المركبات تأثر جوهري، مما سوف ينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركة لهذا العام.

وأعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن إستعدادها لتأمين المركبات بحسب التصريح والذي من المتوقع أن يظهر أثره المالي على قوائم الشركة المالية السنوية بنهاية العام 2020م