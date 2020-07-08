العالم يقترب من تسجيل 12 مليون إصابة بكورونا والوفيات أكثر من 540 ألفا

أشار إحصاء لرويترز اليوم الأربعاء إلى أن أكثر من 11.89 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 543539 شخصا توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 131317 حالة وفاة وثلاثة ملايين و010512 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 66741 حالة وفاة ومليون 668589 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 742417 حالة إصابة و 20642 حالة وفاة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 694230 حالة إصابة و 10494 حالة وفاة.
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الصحة
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