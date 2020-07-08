الحياة تدب مجددا في الخرطوم بعد اغلاق قرابة 3 أشهر

بدأت الحياة تعود مجددا الأربعاء الى العاصمة السودانية بعد إغلاق دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعادت حركة السيارات الى شوارع الخرطوم، وفتحت المحال التجارية والمطاعم أبوابها منذ الصباح.

وأزالت الشرطة الحواجز التي كانت أقامتها في الشوارع الرئيسية لمراقبة حظر التجوال الذي فرض منذ السادس عشر من أبريل الماضي وفقا للفرنسية.

وأعلنت السلطات السودانية إنهاء الإغلاق الكامل الذي استمر 84 يوما، مع الإبقاء على حظر التجوال اثناء ساعات الليل واغلاق صالات الافراح والجامعات .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح "أن ساعات الحظر تبدأ من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا"، مؤكدا أن صالات المناسبات والتجمعات لا تزال متوقفة حتى نهاية أغسطس.

كما أعلن "العودة التدريجية للمؤسسات الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل".

وبلغ عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في السودان، بحسب الأرقام الرسمية، 9997 بينها 622 وفاة.