السوق السعودي يتراجع بعد 5 جلسات من المكاسب و قطاع "التامين" يقفز 4%

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنطقة الحمراء بعد 5 جلسات من المكاسب، فيما حلقت أسهم قطاع التأمين اليوم لتصعد 4 في المائة حيث قفزت 4 من أسهم القطاع بأكثر من 9 في المائة.

ويأتي صعود قطاع التأمين بعد إعلان الإدارة العامة للمرور أمس عن موعد بدء ضبط المخالفات آليا لعدم وجود تأمين سار للمركبة، وذلك مطلع شهر ذي الحجة المقبل، حيث أكدت المرور على اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، فيما ارتفع القطاع خلال الجلسة السابقة بأكثر من 2 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7394 نقطة يتراجع المؤشر العام بنحو 6 نقاط بعد تسجيل السوق أعلى مستوى للجلسة عند 7415 نقطة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 6.04 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 317.6 مليون سهم، حيث استحوذ قطاع التأمين على ربع السيولة المتداولة اليوم.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، فقد ارتفعت أسهم شركة مجموعة صافولا بنحو 2.55 في المائة، تلته أسهم شركة التعاونية المرتفع 7.5 في المائة، و نحو 2.3 في المائة من المكاسب لأسهم شركة البحري، في حين تراجعت أسهم شركة "اس تي سي" بنحو 0.7 في المائة و سافكو 2.4 في المائة.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم، فتأتي في الصدارة أسهم شركات التأمين حيث صعدت كل من اكسا التعاونية و ولاء وكذلك ملاذ بالحد الأعلى، تلاه الصقر و تكافل الراجحي بمكاسب 9.5 في المائة و 8.5 في المائة على التوالي، وذلك من بين أسهم 100 شركة أغلقت على مكاسب

في المقابل، تراجعت أسهم 81 شركة، تصدرها أسهم شركة الدريس 3.8 في المائة تلاه اتحاد الخليج للتأمين المتراجع 3.75 في المائة، و أسهم شركة ينساب 3 في المائة