أوزبكستان تعيد فرض إجراءات العزل العام بداية من 10 يوليو

تعتزم أوزبكستان فرض إجراءات العزل العام مجددا في الفترة بين العاشر من يوليو والأول من أغسطس لاحتواء قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تخفيف المجموعة الأولى من القيود في أواخر ماي والأول من يونيو .

وقالت الحكومة اليوم الأربعاء إنها ستحد من حركة المركبات وستغلق مراكز التسوق، التي لا توجد بها محال بيع الأغذية، كما ستغلق الأسواق والحدائق والمقاهي والمطاعم وأماكن الرياضة والترفيه بحسب "رويترز" .

وشهدت أوزبكستان زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في يونيو عقب رفع العديد من القيود التي فرضت في السابق. وسجلت البلاد 11 ألف حالة إصابة تقريبا و40 وفاة، وحدثت أكثر من نصف حالات الوفاه خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت قازاخستان المجاورة قد أعادت فرض إجراءات العزل العام ابتداء من الخامس من يوليو ، بسبب قفزة في حالات الإصابة.

ومع ذلك، فإن القيود الجديدة في كلا البلدين أقل صرامة من تلك التي فُرضت بين مارس ومايو عندما جرى إغلاق جميع الأقاليم تمامًا ووقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية.