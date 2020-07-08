"الخدمات الأرضية" تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 500 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 500 مليون ريال مع البنك السعودي البريطاني، وذلك دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوبة للعمليات التشغيلية.

وقالت الشركة بأن تاريخ الحصول على التمويل سيكون في 2020-07-07.