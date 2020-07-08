أعلنت شركة المراكز العربية عن متحصلاتها من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التي أتمت اكتتابها يوم الأحد بتاريخ 05 يوليو 2020 بعد تحديد سعر 16 ريالا للسهم الواحد، حيث تُقدر قيمة هذه المتحصلات بمبلغ 36,720,000 ريال سعودي (والذي سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي)، وحيث يمثل هذا المبلغ مانسبته 30 في المائة من ملكية المراكز العربية غير المباشرة في رأسمال شركة أملاك العالمية.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- 30 % متحصلات "المراكز العربية" من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية
أخبار الشركات- محلية
- المرور: 1 ذي الحجة موعد بدء ضبط مخالفات عدم وجود تأمين سار للمركبات آليا
- "أرامكو": انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية.. وسيتم نقلها إلى المحافظ خلال 75 يوم
- "ارامكو" توزع 70 مليار ريال أرباح للربع الأول.. والصرف 18 يونيو
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو.. ويستأنف العمل يوم 31
- غدا بدء اكتتاب الأفراد في "مجموعة الحبيب" على 5.25 مليون سهم
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
أضف تعليق