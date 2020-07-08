30 % متحصلات "المراكز العربية" من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية

أعلنت شركة المراكز العربية عن متحصلاتها من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التي أتمت اكتتابها يوم الأحد بتاريخ 05 يوليو 2020 بعد تحديد سعر 16 ريالا للسهم الواحد، حيث تُقدر قيمة هذه المتحصلات بمبلغ 36,720,000 ريال سعودي (والذي سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي)، وحيث يمثل هذا المبلغ مانسبته 30 في المائة من ملكية المراكز العربية غير المباشرة في رأسمال شركة أملاك العالمية.