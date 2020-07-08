"أسلاك" تدعو مساهميها لاجتماع الجمعية للتصويت على تخفيض رأس مال الشركة

دعا مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر ( الإجتماع الأول ) المنعقد في 2020-07-15، وذلك للتصويت على توصية المجلس بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الإسمية لرأس المال قبل التخفيض 438,750,000 ريال، و بعد التخفيض 351,000,000 ريال.

- عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال 43,875,000 سهم و بعد التخفيض 35,100,000 سهم .

- نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هى 20% .

- معدل التخفيض : ( واحد ) سهم لكل (خمسة ) أسهم .

- قيمة تخفيض رأس المال 87,750,000 ريال .

- الطريقة المقترحة لتخفيض راس المال هى إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة و تعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية ( 10) ريالات لكل سهم ملغى .

- سبب تخفيض رأس المال : زيادة رأس المال عن الحاجة .

- أثر تخفيض راس المال : لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

- سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام أرصدة النقدية للشركة .

- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) فى نهاية ثانى يوم تداول يلى إنتهاء فترة إعتراض الدائنين .