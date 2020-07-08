«نمو» تصعد 1.7 % بتداولات قيمتها31 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 139 نقطة بنحو 1.7 في المائة لتغلق عند 8286 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 82 في المائة إلى 31 مليون ريال، كما زادت الأسهم المتداولة 122 في المائة إلى 570 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 51 في المائة إلى 1.6 ألف صفقة.

وارتفعت جميع الأسهم ماعدا "الوطنية للبناء والتسويق" استقرت دون تغير. وتصدر المرتفعة "سمو" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 48.75 ريال، يليه "الصمعاني" 2.46 في المائة ليغلق عند 75 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 1.1 في المائة ليغلق عند 62.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "سمو" بقيمة 19 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 6.2 مليون ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 3.5 مليون ريال.