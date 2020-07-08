محللون: الطلب على الطاقة يواصل التعافي رغم مخاوف عودة الإغلاقات جراء الجائحة

السوق ورغم الضغوط الحالية يمكن أن تواصل مسيرة التعافي حتى وإن كانت بطيئة نسبيا.

تراجعت أسعار النفط الخام أمس، جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة سريعة، ما ينذر باحتمال العودة إلى الإغلاق الاقتصادي في ظل تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصادات العالم وأكثرها استهلاكا للطاقة.

ويتأهب المنتجون في "أوبك +" الأسبوع المقبل لمراجعة تخفيضات الإنتاج وتقييم مستجدات السوق، خصوصا الخلل بين العرض والطلب، وذلك ضمن الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، في ثاني اجتماع شهري لمتابعة تأثير الاتفاق التاريخي والقياسي في نيسان (أبريل) الماضي، الذي يشارك فيه 23 منتجا، ويقضي بخصم 9.7 مليون برميل يوميا من المعروض النفطي العالمي للشهر الثالث على التوالي.

وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، إن الضغوط الهبوطية على الأسعار واسعة، والمخاوف محيطة بنمو الطلب بسبب تسارع الإصابات في الولايات المتحدة وعديد من دول العالم، لكن السعودية و"أوبك" لديهما ثقة بقدرة السوق على تجاوز الأزمة الراهنة في أمد قصير.

وأشاروا إلى أن السعودية رفعت أسعار شحنات النفط لآب (أغسطس) إلى آسيا والولايات المتحدة وشمال أوروبا وسط دلائل على أن الطلب على الطاقة مستمر في التعافي على الرغم من الضغوط الناجمة عن جائحة كورونا.

وأكد المختصون أن "أوبك" بقيادة السعودية، ودول خارج المنظمة بقيادة روسيا، تدرك أهمية الحفاظ على استمرارية التعاون للتغلب على أسوأ أزمة في تاريخ الصناعة، لافتين إلى قيام السعودية وروسيا بتكثيف جهود حث المنتجين الرئيسين الآخرين على الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج وتحقيق الامتثال الكامل والسريع للحصص من أجل سرعة استعادة توازن السوق.

وأوضح سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن مخاوف ضعف الطلب على الوقود تلقي بظلال قوية على الأسعار، خاصة مع تسارع حالات الإصابة والانتشار الواسع لوباء كورونا ولكن المنتجين من جانبهم يسعون حثيثا لمقاومة ظروف السوق غير المواتية وتحقيق أفضل النتائج تحت وطأة هذه الضغوط غير المسبوقة، وفي ظل أزمة هي الأعنف منذ أسست منظمة أوبك قبل 60 عاما.

وأشار إلى إصرار السعودية وروسيا على قيادة تحالف "أوبك +" بشكل ناجح وفاعل منذ التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج في نيسان (أبريل) الماضي بمستويات قياسية تحد كثيرا من تخمة المعروض السابقة وتساعد كثيرا على استنزاف المخزونات النفطية وإعادتها تدريجيا إلى المستويات الطبيعية عند المستوى المتوسط في خمسة أعوام، خاصة مع قرار تعميق تأثير التخفيضات من خلال موافقة المجموعة في حزيران (يونيو) على تمديد التخفيضات، التي يبلغ مجموعها ما يقرب من عشرة ملايين برميل في اليوم - نحو 10 في المائة من الإمدادات العالمية - للشهر الثالث حتى نهاية تموز (يوليو) الجاري.

من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن منتجي "أوبك +" خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية الأسبوع المقبل سيدرسون تطورات وضع كل من الطلب والعرض والمخزونات في ضوء تجدد الإصابات بالجائحة، مبينا أن المنتجين أقرب إلى التوصية بتقليص جديد للمعروض النفطي لتهدئة المخاوف المحيطة بتدهور الطلب، خاصة على الوقود.

وذكر أن "أوبك" تسعى حثيثا إلى بث طاقة إيجابية في السوق، حيث تتمسك بالتفاؤل على الرغم من كل الظروف المعاكسة والتحديات المتفاقمة، لافتا إلى تأكيد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في حزيران (يونيو) الماضي، أن الصورة ليست قاتمة، وأن تحالف "أوبك +" يسير بالفعل على المسار الصحيح نحو علاج الخلل في السوق واستعادة التوازن المستهدف، لكن لا يزال أمام الجميع "طريق طويل يتعين قطعه" قبل إعادة التوازن الكامل والمستدام في أسواق النفط.

من ناحيته، قال ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن كبار المنتجين يلعبون دورا حاسما في قيادة السوق ويعملون كنموذج لبقية المنتجين في قضية الالتزام بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، مبينا أن السعودية عودت الجميع على تخفيضات إضافية طوعية مؤثرة تكمل جهود المنتجين وتدعم نجاح الاتفاق المشترك.

وأشار إلى أن السعودية خفضت بالفعل شحناتها من النفط الخام في حزيران (يونيو) الماضي إلى أدنى مستوياتها في أعوام بإضافة مليون برميل يوميا خفضا طوعيا.

وأضاف أن هذا التخفيض الإنتاجي الحاد كان مقتصرا على حزيران (يونيو) فقط، نظرا إلى حدوث ارتفاع في الاستهلاك المحلي بشكل كبير في أشهر الصيف التالية، عادا أن السوق، ورغم الضغوط الحالية، يمكن أن تواصل مسيرة التعافي حتى إن كانت بطيئة نسبيا.

ولفت إلى زيادة أسعار خام برنت بأكثر من الضعف منذ التوصل إلى اتفاق "أوبك +" في نيسان (أبريل) الماضي، إلا أنه في المقابل لا يزال مؤشر الأسعار العالمية منخفضا 34 في المائة هذا العام مقارنة بالعام السابق.

بدورها، أكدت جولميرا رازيفا كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، أن الارتفاع المستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة كان له تأثير كبير في معنويات السوق، حيث شهدت ولاية كاليفورنيا - الأكثر اكتظاظا بالسكان - ارتفاع حالات الشفاء 50 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين بالتوازي مع ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وأوضحت أن الانضباط الجيد في الامتثال لحصص خفض الإنتاج لمنظمة أوبك، يقدم كثيرا من الدعم للسوق في ظل هذه المرحلة شديدة التوتر، التي تشهد زيادة سريعة في حالات الإصابة بجائحة كورونا على المستوى العالمي، وهو ما دفع كوميرتس بنك إلى تأكيد أنه على الرغم من هذه الصعاب لازالت الأسواق المالية وأسواق السلع في مأمن بفضل تعاون المنتجين والمساعدات الحكومية للتغلب على تبعات الجائحة.

وفيما يخص الأسعار، انخفض النفط أمس، وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما في الولايات المتحدة، تعافي الطلب علي الوقود.

وبحسب "رويترز"، نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، ما يعادل 1.3 في المائة إلى 40.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا، ما يوازي 1.3 في المائة إلى 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال أمس عند 43.19 دولار.

ووفقا لتعداد "رويترز"، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 في أول خمسة أيام من تموز (يوليو) وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى "سي. إم. سي ماركتس" في سيدني، "احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام، إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك +، سيضغط على أسعار النفط".

كما ضربت موجة جديدة من الإصابات مناطق أخرى في العالم مثل أستراليا.

وقالت "أيه. إن. زد" في مذكرة "طلب رحلات الصيف ضعيف في الولايات المتحدة، ما يبقي الطلب على الوقود منخفضا وإعادة فرض إجراءات عزل عامل معاكس رئيس".

وتوقع ستة محللين في استطلاع أجرته "رويترز"، أن تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم، ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 100 ألف برميل.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 43.54 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 42.93 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق خامس ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو 6 دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 37.34 دولار للبرميل.