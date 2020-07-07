أنجولا توافق على الالتزام التام بتخفيضات النفط

قال مصدران في أوبك إن أنجولا اتفقت مع أوبك على الالتزام التام باتفاق عالمي لخفض الإمدادات وستعوض إفراطها من قبل في الإنتاج من خلال خفض كميات أكبر بين يوليو وسبتمبر .

كانت مجموعة أوبك+ المؤلفة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول متحالفة معها على رأسها روسيا قد اتفقت على خفض إنتاج النفط اعتبارا من مايو بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، وهو حجم قياسي، وذلك بعد بددت جائحة فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي على النفط.

ومن المقرر الآن أن يستمر العمل بالتخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو قبل أن يتقلص حجمها إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر، بحسب "رويترز".

لكن بعض أعضاء أوبك ومن بينهم أنجولا لم يلتزموا بالكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها منذ مايو .

وقال المصدران لرويترز إن أنجولا متعهدة الآن بتحسين مستوى التزامها بحصتها الإنتاجية وتعويض إفراطها في الإنتاج خلال مايو ويونيو عن طريق خفض المزيد في الفترة بين يوليو وسبتمبر .