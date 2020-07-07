نحو 538 ألف حصيلة وفيات كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 538,326 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهوره في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11:00 بتوقيت جرنتش الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11,645,810 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 6,116,100 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة ، بحسب "الفرنسية".

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 130,306 وفاة من أصل 2,938,624 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 924,148 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 65487 وفاة من أصل 1,623,284 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44236 وفاة من أصل 285,768 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34869 وفاة (241,819 إصابة)، والمكسيك مع 31119 وفاة من أصل 261,750 إصابة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83565 إصابة (8 إصابات جديدة بين الاثنين والثلاثاء) تعافى منها 78528 شخصاً.

وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش 199,942 وفاة من أصل 2,750,206 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 139,038 (3,044,389 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجّلت 129,920وفاة (2,964,434 إصابة)، وآسيا 39249 وفاة (1,539,646 إصابة) والشرق الأوسط 18370 وفاة(842,154 إصابة) وإفريقيا 11672 وفاة (494,640 إصابة) وأوقيانيا 135 وفاة (10347 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.