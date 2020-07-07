بدء إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن البدء في إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم وقاموا بإغلاق حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع" وحجز المواعيد المناسبة وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص لكل مزارع.

وأشار المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن "الحبوب" استلمت عبر فروعها حتى تاريخه كمية 178 ألف طن قمح محلي تم توريدها من 3166 مزارع. وأوضح أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 19/8/1441 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.