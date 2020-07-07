الهند تسجل 22252 إصابة و 467 حالة وفاة جديدة بكورونا

تجاوزت وفيات فيروس كورونا في الهند 20 ألفا اليوم بينما ارتفع عدد الإصابات بصورة كبيرة قبيل تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين وسط توقعات اقتصادية قاتمة، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت البلاد 467 حالة وفاة جديدة اليوم ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 20160. كما سجلت 22252 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 719665 إصابة.

وتجاوزت الهند روسيا أمس الاثنين لتصبح ثالث أكثر الدول تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.