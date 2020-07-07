مسؤول: وضع كورونا في أمريكا غير جيد.. يجب التعامل معه بشكل فوري

حذر أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد "غير جيد في الحقيقة"، في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الولايات الأمريكية تسجيل معدلات إصابة غير مسبوقة بالفيروس بشكل يومي، وفقا لـ"الألمانية".

وقال فاوتشي خلال محادثة تم بثها بشكل مباشر على شبكة الانترنت مع رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز إن "الوضع خطير ويتعين التعامل معه بشكل فوري". وذكر أن الولايات المتحدة مازالت تواجه الموجة الأولى من الفيروس.

وأضاف أنه يتعين على الشباب توخي المزيد من الحرص، في ظل وجود مؤشرات على أن الأشخاص دون سن الأربعين يمثلون شرائح أكبر من المصابين بالفيروس، وحذر من أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينشروا الفيروس، وأن الشباب غير محصنين من هذا المرض الخطير.

وأوضح أن "الشباب لا يجب أن يشعروا أنهم محصنون من العواقب الوخيمة.. فمن الممكن أن يمرضوا بشكل خطير".

وردا على سؤال بشأن رؤيته للوضع بشكل عام، أجاب فاوتشي: "الوضع الراهن في الحقيقة غير جيد".

في غضون ذلك، انتقد حاكم نيويورك ، أندرو كومو، بشدة مجددا نهج الرئيس دونالد ترمب في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقال كومو إن ترمب بعدم ارتدائه كمامة في الأماكن العامة وعدم اعترافه بخطر الجائحة، يقوم بتسهيل انتشار الفيروس.

وأضاف: "لم نكن أبدا دولة تفوقت لأننا نرفض الاعتراف بالمشكلة".

وكانت 14 ولاية قد سجلت أرقاما قياسية في الإصابة بالفيروس خلال الأيام القلائل الماضية، وأصيب نحو 250 ألف شخص خلال الأيام الأولى من يوليو الجاري، حسب حصيلة أعدتها صحيفة نيويورك تايمز.