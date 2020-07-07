قضية مليارات «وايركارد» المتبخرة .. اعتقال مسؤول جديد بتهمة التعاون الاحتيالي

أعلنت السلطات الألمانية أمس، إلقاء القبض على مدير آخر في شركة تكنولوجيا الدفع الإلكتروني الألمانية وايركارد على صلة بقضية اختفاء 1.9 مليار يورو "2.1 مليار دولار" من أصول الشركة.

وقال ممثلو الادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية "إن المشتبه فيه الذي يدير شركة كارد سيستمز ميدل إيست في دبي وهي فرع شركة وايركارد المسجلة على مؤشر داكس الرئيس للأسهم الألمانية، عاد إلى ألمانيا وسلم نفسه إلى سلطات التحقيق، بعد أن كان قد تم القبض عليه وفقا لمذكرة اعتقال صادرة ضده".

وبحسب ما نقلته "الألمانية" عن الادعاء، فإن مذكرة الاعتقال تستند إلى عدة أشياء منها "الشكوك القوية في التعاون الاحتيالي والشروع في التعاون الاحتيالي في قضايا خطيرة والاشتباه في تواطئه في جرائم أخرى".

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على ماركوس براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد بتهمة تزوير حسابات الشركة والتلاعب بالأسواق، وقد تم الإفراج عن براون فيما بعد بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو.

واعترفت "وايركارد" في الشهر الماضي بوجود ودائع بقيمة 1.9 مليار يورو "2.1 مليار دولار" في حساباتها لا يمكن توثيقها، وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.

وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأن من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت "لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة في الحسابات الختامية للأعوام المالية السابقة".

يذكر أن الشركة انهارت في بورصة فرانكفورت بعد أن كشفت عن الفجوة المالية الهائلة في دفاترها، ما ترك دائني الشركة الذين لهم ما يقرب من أربعة مليارات دولار يواجهون خسارة كاملة تقريبا لأموالهم.