صعود قياسي لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال مايو .. أعلى زيادة منذ 21 عاما

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس، أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في أيار (مايو) بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل). وبحسب "رويترز"، قال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو الـ19 ارتفعت 17.8 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بنيسان (أبريل) في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى 1999. والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15 في المائة. لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات أيار (مايو) منخفضة 5.1 في المائة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم التي كانت لتراجع بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بأيار (مايو) من العام الماضي. وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في أيار (مايو) عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 في المائة في نيسان (أبريل) و10.6 في المائة في آذار (مارس). وواصلت المبيعات عبر الإنترنت نموها، وزادت 7 في المائة في أيار (مايو) وكانت القطاع الفرعي الوحيد لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو الذي لم يعان أي انخفاضات خلال إجراءات الغلق العام. وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 13.9 في المائة و25.6 في المائة في فرنسا.

إلى ذلك، أظهر مسح أمس، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في تموز (يوليو)، لكن هبوطا حادا في التوقعات يشير إلى أن قوة دفع التعافي من أثر جائحة كورونا قد تتلاشى سريعا.

وذكر المستثمرون أنهم يتوقعون تعويض نحو 60 في المائة فقط من الخسائر الاقتصادية المتعلقة بكورونا خلال عام في منطقة اليورو.

وفي ألمانيا، توقع المستثمرون تعويض نحو 65 في المائة فقط من الخسائر خلال عام على الرغم من حزمة تحفيز اقتصادي حكومية، كما تراجع مؤشر التوقعات قليلا في أكبر اقتصاد في أوروبا. شمل مسح سنتكس 1109 مستثمرين وأجري بين الثاني والرابع من تموز (يوليو). وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -18.2 من -24.8 في حزيران (يونيو). وكان متوسط توقعات "رويترز" ارتفاعا إلى -10.9. وارتفع مؤشر الوضع الحالي للشهر الثاني على التوالي إلى -49.5 في تموز (يوليو) من -61.5 في حزيران (يونيو). لكن مؤشر التوقعات لمنطقة اليورو انخفض إلى 19.5 من 21.8.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتيكس "ثمة مبعث خطر من أن يتلاشى الزخم الصعودي في وقت مبكر وبسرعة خلال الصيف".