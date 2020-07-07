بالرغم من عدم الإغلاق .. الاقتصاد السويدي يتلقى ضربة قوية

يمكن رؤية جانبي استراتيجية السويد المخالفة لطبيعتها ضد فيروس كورونا من ميدان صغير في شمال شرق جوتنبرج.

من جهة، تقع دار رعاية جيراسهوس، حيث توفي أكثر من ربع النزلاء في الأشهر الثلاثة الماضية، معظمهم من كوفيد - 19. في ذروة الوباء غاب ثلثا موظفي الدار.

على الجانب الآخر من الميدان توجد محطة ترام مزدحمة ينتظر فيها عشرات الأشخاص ليتوجهوا إلى وسط المدينة الثانية في السويد ويأتي الأطفال من مدرسة ابتدائية. يتدفق عدد كبير من العملاء إلى متجر صغير لجمع طرود التسوق عبر الإنترنت أو شراء تذاكر اليانصيب. لا أحد يرتدي كمامة لكن معظمهم يحافظ على مسافة متر من بعضهم بعضا.

يقول أدريان البالغ من العمر 58 عاما، وهو يعمل في المتجر من خلف منضدة زجاجية: "الحياة هي نفسها حقا. هناك أناس يأتون طوال الوقت. لا نفكر كثيرا في كورونا. الجميع يمارسون حياتهم الطبيعية".

باعتبارها البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعتمد إغلاقا صارما، فقد أثارت استراتيجية فيروس كورونا الخفيفة هذه اهتماما دوليا هائلا - خاصة من الشعبويين اليمينيين الذين يعتقدون أن هناك مبالغة بشأن الفيروس.

اختارت السويد التركيز على الصحة العامة في أوسع معانيها، حيث كانت تهدف إلى إبقاء أكبر قدر ممكن من المجتمع مفتوحا، بما في ذلك المطاعم والمدارس ومراكز اللياقة البدنية وكذلك حدودها. هذا البلد الاسكندنافي الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة يعتمد على التوصيات الطوعية بشأن الالتزام بالتباعد الاجتماعي والعمل من المنزل في سعيه إلى تسوية المنحنى بما يكفي للسماح لنظام الرعاية الصحية هناك بالاستمرار في العمل.

لكن معدل الوفيات الأعلى بكثير، مقارنة بجيرانها في الشمال، أدى بالنرويج والدنمارك وفنلندا – وكلها التزمت بالإغلاق - إلى فتح حدودها مع بعضهم بعضا، مع إبقائها مغلقة مع السويد.

يبدو السويديون في حيرة من التدقيق المفاجئ الذي يخضعون له. هناك شعور واسع الانتشار بأن قرارهم بإبقاء المدارس مفتوحة للأطفال حتى سن 16 عاما كان قرارا حكيما، لكنهم فشلوا أيضا في حماية أكثر الفئات ضعفا في دور الرعاية مثل جيراسهوس.

تمت طمأنة كثير من السويديين في البداية بأن استجابتها للأزمة هي بقيادة خبراء الرعاية الصحية، وليس السياسيين، ما غذى الاعتقاد بأنها تصرفت بعقلانية في الوقت الذي استجابت فيه البلدان الأخرى عاطفيا. لكن عدد الموتى الكبير - تم الإعلان في أحد الأيام عن 102 حالة وفاة جديدة، أكثر مما شهدت النرويج في الشهرين الماضيين مجتمعين - أدى إلى انتقادات محلية أكثر حدة للمسؤولين، بما في ذلك أندرس تيجنيل، عالم الأوبئة الذي صاغ نهج السويد.

النتيجة هي أن كل شيء مطروح الآن للمناقشة، كما أن الجدل حول ما إذا كان نهج السويد صحيحا أم خاطئا بدأ للتو داخل البلاد.

ليف دوتيفال، مسؤول مكافحة الأمراض السارية في المنطقة المحيطة بجوتنبرج، يجادل بأن كثيرا من الناس ربما ينظرون إلى استراتيجية السويد من خلال منظور ما إذا كانوا مقتنعين بفاعلية الإغلاق أم لا، بدلا من التأثير الصحي العام. ويضيف: "هذا يجعل التحليل الآن منحرفا: هذا يجعل الناس مهووسين جدا بفكرتهم عن الاستراتيجية وأن التحليل العاطفي يعمي أبصارهم عن الصورة بأكملها".

لكن إليزابيث لان، عضوة مجلس مدينة جوتنبرج المسؤولة عن رعاية المسنين والعضوة في الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض الذي يشك في استراتيجية الحكومة، تقول إن فترة 200 عام من السلام والحياد جعلت السويد بطيئة في الرد. تم تغليف الاستجابة ضمن صورة ذاتية لبلد يعتقد أنه يتصرف بهدوء بينما الآخرون متهورون.

تضيف: "لا نحب أن نكون غير عقلانيين (...) أو أن نخاف من الإقدام على خطوات غير عقلانية. نحن ننظر إلى أهل البلدان الأخرى على أنهم طائشون".



الأعمال مفتوحة كالمعتاد



تقع جوتنبرج على الساحل الغربي للسويد، وهي موطن لبعض أكبر الشركات في البلاد – بدءا من شركة فولفو لصناعة السيارات وشركة فولفو إيه بي لصناعة الشاحنات إلى شركة تصنيع محامل الكرات SKF ومجموعة الرعاية الصحية "مولنليك". كما أنها موطن لبعض المناطق الأكثر حرمانا في البلاد مثل بيرجسيون، الضاحية الشمالية الشرقية حيث تقع جيراسهوس وحيث كانت البطالة قبل أزمة فيروس كورونا أعلى ثلاث مرات تقريبا من نسبة المدينة ككل.

فاسترا جوتالاند، المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة والتي تشمل جوتنبرج، شهدت حتى نهاية حزيران (يونيو) 649 حالة وفاة بسبب كوفيد - 19 - أكثر من 598 في الدنمارك، و326 في فنلندا، 242 في النرويج، وجميعها لديها أكثر من ثلاثة أضعاف السكان. وعانت السويد ككل 5053 حالة وفاة.

هنريك تورنكفيست، وهو كاهن في بيرجسيون، هو أحد الذين انتبهوا للتغيير منذ آذار (مارس): اعتاد تجهيز ثلاث أو أربع جنازات في الشهر، والآن يجهز العدد نفسه كل أسبوع. اعتاد ما يصل إلى ألف شخص في الأسبوع على حضور مجموعات العمل المنزلي ووجبات الغداء والخدمات في الكنيسة. قال: "نحن نمارس حياة مفتوحة ولكن ليست لدينا حياة طبيعية".

تقول ماريا أوتينستين، رئيسة الكهنة في شمال شرق جوتنبرج، عن استراتيجية السويد: "يمكننا الاستمرار في هذا الطريق. إنه ممل ولكن يمكننا الاستمرار فيه. لا يمكنك إغلاق كل شيء لفترة طويلة".

بالقرب من تلك المنطقة يوجد أحد رموز نجاح الاستراتيجية السويدية: المدرسة الابتدائية. طوال فترة الأزمة كان الأطفال حتى سن 16 يذهبون إلى المدرسة. يشيد السكان المحليون بالسياسة لأنها تساعد على الصحة العقلية للأطفال وكذلك السماح للآباء بمواصلة العمل. يقول أحد المراهقين وهو يلعب كرة السلة خارج المدرسة: "أحب اللعب مع أصدقائي، وعدم البقاء في الداخل طوال اليوم".

في وسط جوتنبرج، توقف صف من التلاميذ في عمر تسعة وعشرة أعوام، يدرسون في المدرسة الفرنسية، أمام تمثال للملك تشارلز التاسع. يقول ستيفان، أحد المعلمين، عن قرار إبقاء المدارس مفتوحة: "أعتقد أنه قرار جيد. أنا لا أخشى الإصابة بكورونا. إذا أغلقنا المدرسة، سينهار المجتمع لأنك بحاجة لأن يكون هناك شخص في المنزل".

جيتي كاوس، مديرة مقاطعة شرق جوتنبرج التي تضم بيرجسيون، تؤكد أن الصحة تنطوي على أمور أكثر من مجرد منع الوفيات. "أي بلد لا يتكون فقط من كبار السن. فهو يتألف أيضا من أطفال وشركات يمكن أن تفلس وما إلى ذلك. خذ مثلا حالات الانتحار - الناس يقتلون أنفسهم لأنهم معزولون اجتماعيا".

ليست كل المدارس في السويد مفتوحة. أغلقت المدارس لمن هم فوق 16 عاما وكذلك الجامعات، معتبرة أنه يمكنهم التعامل بشكل أفضل مع التعلم عن بعد وتقليل الضغط على وسائل النقل العام من الطلاب الأكبر سنا الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى السفر مسافات أبعد.

تقول كاميلا أليناس، مديرة كلية SKF للتعليم المهني التي تضم 96 طالبا، إن الأشهر الثلاثة الماضية كانت صعبة. "رأينا أننا بحاجة إلى العمل على الصحة النفسية. لم يقل الطلاب ’أوه، أحتاج إلى المساعدة‘ كما كانوا يفعلون من قبل"، مضيفة أن المدرسة كانت عليها مساعدة بعض التلاميذ الأكثر فقرا على الوصول إلى الإنترنت. وهي قلقة بشأن الطلاب الذين هم في سبيلهم إلى التخرج: "إنه وقت سيئ للذهاب إلى سوق العمل".

فولفو، شركة صناعة الشاحنات، أكدت ذلك بإعلانها تسريح أكثر من أربعة آلاف عامل في الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) الماضي. الضربة التي تلحق بالاقتصاد السويدي من فيروس كورونا ستكون كبيرة، ما يثير التساؤل حول ما إذا كان الاقتصاد هو أكثر تأثرا بعدم الإغلاق أو بسبب انتشار الفيروس. يتوقع SEB، أحد أكبر البنوك السويدية، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة هذا العام، على غرار تقديره للنرويج وأسوأ من التوجيه الأخير بشأن الدنمارك التي توقع أن ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي 4 في المائة. وبحسب البنك، يمكن أن تصل البطالة في السويد إلى 12 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من الذروة التي بلغتها بسبب الأزمة المالية العالمية، وتبلغ تقريبا ضعف معدل ما قبل كوفيد - 19. لكن من المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد السويدي أفضل بكثير من البلدان الأوروبية الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

يقول هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات ومقرها غرب جوتنبرج، إن مبيعاتها في أوروبا تراجعت 50 في المائة في أيار (مايو)، ولكن من المرجح أن يكون حزيران (يونيو) "أفضل كثيرا". ويتوقع الآن انتعاشا على شكل حرف V."هذا سيؤذي الاقتصاد. لكن لا يمكننا عزل هذا. لا يمكننا إغلاق اقتصادنا أو شركتنا وانتظار أن يأتي اللقاح".

ويضيف أن كثيرا من الناس يتحدثون عن الوفيات بسبب كوفيد - 19، لكن القليل منهم يناقشون عدد الذين يموتون كل يوم بسبب تعاطي الكحول أو الانتحار. "الاقتصاد السيئ الذي يفقد فيه الناس دخلهم يسبب مشكلات اجتماعية. على السياسيين أن يدركوا أن إغلاق الاقتصاد ستكون له آثار سلبية".

الأدلة من المتاجر والمقاهي في جوتنبرج التي ظلت مفتوحة طوال الوباء أكثر تباينا. يقول نادل في كابوتشينو، وهو مقهى في وسط المدينة: "كان الوضع أكثر هدوءا بشكل عام لكن الآن حيث الأيام أكثر دفئا، فالوضع كما هو. لقد عاد إلى طبيعته - هذا غريب نوعا ما." في المساء، تمتلئ المقاهي القريبة ويمارس الشباب لعبة الجولف المصغرة. تقول امرأة، وهي تحاول جعل طفلها الرضيع ينام في عربة أطفال: "أخشى أن هذا إلى حد ما طبيعي أكثر من اللازم".

في بيرجسيون، حيث الأجور أقل والبطالة أعلى، تعاني المتاجر أكثر - إشارة إلى أن عدم وجود إغلاق ليس كافيا للحفاظ على استمرار الاقتصاد عندما يخشى الناس من الفيروس. يقول أحد مصففي الشعر في صالون تان تان، إن الأعمال انخفضت إلى النصف. "نرجو أن تعود الأعمال لكن الناس خائفون. هناك كثير من العدوى. نخشى أن من الممكن خلال فترة قريبة أن يصبح الوضع مثل إيطاليا".

تقول امرأة تقف وراء الكاونتر في متجر الملابس المحلي Horsed Beauty: "العمل بطيء. ليس هناك كثير من الناس بسبب كورونا".



خذلنا المسنين



مثل معظم البلدان ذات معدلات الوفيات المرتفعة، عانت السويد عددا كبيرا من الوفيات في دور الرعاية - في حالتها نحو نصف إجمالي الوفيات. توفي 28 شخصا من سكانها البالغ عددهم 102 شخصا في جيراسهوس في بيرجسيون منذ آذار (مارس). جناح المصابين بالخرف بشكل خاص أصيب بشدة. في أحد الأيام، يقول إنجر بومارك، رئيس رعاية المسنين في شرق جوتنبرج، كان 66 في المائة من الموظفين في إجازة، لذلك تعرض العاملون المؤقتون - في الأغلب من الذين لديهم مؤهلات قليلة ومهارات لغوية سيئة - للضغط من أجل العمل، وفي الأغلب ما كانوا يعملون في عدة أجنحة مختلفة أو دور رعاية مختلفة.

تقول آنا سكارسيو، وهي ممرضة دار رعاية، وهي أيضا رئيسة نقابة Kommunal التجارية في غرب السويد: "خذلنا كبار السن تماما". تضيف أن الدولة تدفع ثمن عقود من الإهمال. لا توجد خطط تذكر، أو هي معدومة، حول كيفية التعامل مع كوفيد - 19 في دور الرعاية الفردية، وهناك نقص في معدات الحماية. عندما بدأت العمل ممرضة قبل 26 عاما كان خمسة موظفين يعتنون بعشرة مقيمين. الآن ثلاثة أو أربعة موظفين لـ16 مقيما.

تقول: "لا يمكن للمرء أن يتوقع وجبة تتألف من مقبلات وطبق رئيسي وطبق تحلية عندما يدفع مقابل شطيرة نقانق".

السؤال الأكبر بالنسبة للسويد هو ما إذا كانت المشكلات في دور الرعاية تبطل استراتيجيتها بأكملها. بالنظر إلى أن كثيرا من البلدان عانت نصف الوفيات تقريبا في دور الرعاية، يجادل أناس في السويد بأن معدل الوفيات المرتفع هو مجرد دلالة على ارتفاع مستوى الإصابات في المجتمع. تقول لان: "لست متأكدة مما إذا كانت الاستراتيجية صحيحة. إذا اخترت إغلاقا شاملا، فإنه يأتي بتكلفة باهظة للمدارس والصحة النفسية. لكن استراتيجية قرب إلى الحس السليم تتطلب مبادئ توجيهية أكثر صرامة لرعاية المسنين. لا يمكنك الجمع بين استراتيجية الحس السليم مع نوع من الحس السليم في دور الرعاية".

يجادل دوتيفال بأن السويد لديها عدد أكبر من كبار السن مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى ومشكلات في دور الرعاية الخاصة بها منذ أعوام، ما يعني أن التركيز على عدم الإغلاق قد يكون تغييرا لمجرى الحديث ويصرف النظر عن النقطة الرئيسة. ويقول: "لست متأكدا من أن مشكلة الإغلاق هي الشيء الرئيس، أعتقد أن المشكلة تكمن أكثر في هيكل دور الرعاية"، مضيفا أن كثيرا من دور الرعاية السويدية أكبر من اللازم ومنفصلة عن بقية نظام الرعاية الصحية، في حين أن العاملين في كثير من الأحيان يتقاضون أجورا رديئة، ومؤهلين بشكل سيئ، ويعملون على أساس عقود بالساعة.

يقول: "يجب تحسين وضع العاملين في دور الرعاية. لقد قللنا من قيمة رعاية كبار السن". وترى أوتينستين أن هذا دلالة على الخيارات السياسية في العقود الأخيرة: "لم نفعل شيئا لبيوت الرعاية وكثير من الأطفال".

جانب آخر من تركيز السويد على الصحة العامة الأوسع بدلا من المحاولة الضيقة للحد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، يعود إلى أن هناك مزيدا من الحديث عن القضايا غير المرئية المرتبطة بالوباء مثل الصحة العقلية والعنف المنزلي، حتى مع أن التأثير طويل المدى - كما هو الحال بالنسبة لجميع البلدان - من المستحيل تمييزه حتى الآن.

تقول إنج ماري لارسون، رئيسة الخدمات الاجتماعية في شرق جوتنبرج: "كان الأشخاص الأكثر ضعفا في منطقتنا، الذين يعانون عقليا، هم الذين لحق بهم أكبر الأذى". وتضيف أن الحوادث المرتبطة بالجريمة انخفضت باستثناء تلك المتعلقة بالمخدرات.

يقول دوتيفال إن العنف المنزلي يبدو أنه ارتفع بشكل ملحوظ على الرغم من عدم وجود إغلاق رسمي في حين أن كثيرا من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما من أصول مهاجرة كانوا يتناولون وجبات دافئة فقط في المدارس، التي هي مغلقة الآن. "إذا رأيت المجتمع بالمعنى الأوسع مع المطاعم والمقاهي والشركات، فما الذي سيحدث في حالة الإغلاق التام؟ أنا لا أعرف. لكن عندما تقوم بتحليل فيروس كورونا، عليك أن ترى ما حدث في كل هذه المجالات - الاقتصاد والصحة العقلية وليس فقط في قطاع كبار السن".

في جوتنبرج، كما هو الحال في السويد ككل، هناك شعور بأن كثيرا من هذه الأسئلة قد تستغرق أعواما لتقرير شأنها. هناك مخاوف بشأن ارتفاع معدل الوفيات ومستوى الإصابات من فيروس كورونا الجديد. ووفياتها الزائدة هذا العام هي أعلى نسبيا من النرويج والدنمارك، اللتين لديهما كثافة سكانية وثقافات متشابهة، لكن أقل من المملكة المتحدة أو بلجيكا أو إيطاليا.

يقول دوتيفال: "نحن جميعا من الذين يعملون في هذا الأمر، كل يوم وليلة، نقول في أنفسنا: ’هل كان هذا صحيحا أم خاطئا؟‘ في بعض الأيام نعتقد أننا كنا على حق وأيام أخرى نعتقد أننا لم نكن على حق على الإطلاق. أخيرا، قد نفاجأ برؤية الصورة كاملة."