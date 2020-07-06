ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية معظم مكاسبها .. والسيولة تصعد إلى 7.3 مليار ريال

سجلت الأسهم السعودية ارتفاعا طفيفا لتغلق عند 7390 نقطة بمكاسب نقطتين، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة ليغلق عند 7020 نقطة. جاء الأداء وسط تباين أداء القطاعات والأسهم. وكانت السوق قد حققت مكاسب أعلى أثناء الجلسة لتصل ذروتها عند 7424 نقطة بنحو 0.49 في المائة، إلا أن السوق تعرضت لضغوط بيعية أفقدتها معظم تلك المكاسب. استمرار الحفاظ على المستويات الحالية سيعزز من شهية المخاطرة ما سيدفع بالسوق إلى محاولة الوصول إلى مستويات أعلى حتى 7550 نقطة، رغم ذلك لا تزال السوق بمكررات مرتفعة دون أساسيات تبرر ذلك الارتفاع خاصة وسط حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات، ما يجعل الارتفاع الحالي محدودا على المدى القصير ولأهداف مضاربية لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة.

وتترقب السوق نتائج الربع الثاني لتتضح آثار تداعيات كورونا في الشركات، وحتى الآن لم تظهر معظم نتائج الشركات، وتنتهي فترة الإفصاح في نهاية آب (أغسطس) المقبل، ما قد يعرض السوق لارتفاع مدى التذبذب خلال الفترة المقبلة لحين اكتمال النتائج.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7388 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7424 نقطة رابحا 0.49 في المائة، بينما الأدنى عند 7375 نقطة فاقدا 0.18 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7390 نقطة رابحا نقطتين. وارتفعت السيولة 31 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 7.3 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة، كما زادت الأسهم المتداولة 30 في المائة بنحو 92 مليون سهم لتصل إلى 395 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.7 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت 33 في المائة بنحو 81 ألف صفقة لتصل إلى 325 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 1.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 0.63 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.1 في المائة، يليه "النقل" 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" 17 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 12 في المائة بقيمة 853 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "بنيان ريت" بنحو 9.89 في المائة ليغلق عند 9.11 ريال، يليه "معدنية" 6.83 في المائة ليغلق عند 15.32 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" 6.75 في المائة ليغلق عند 18.66 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دراية ريت" بنحو 4.14 في المائة ليغلق عند 9.49 ريال، يليه "ساب للتكافل" 3.35 في المائة ليغلق عند 23.10 ريال، وحل ثالثا "سليمان الحبيب" 3.3 في المائة ليغلق عند 87 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 486 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 418 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 392 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية