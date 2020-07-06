المغرب تتوقع عجزا عند 7.5% ونموا عند -5% للعام 2020

قال الديوان الملكي اليوم الاثنين إن مراجعة لميزانية المغرب للعام 2020 تتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 7.5 بالمئة وأن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5 بالمئة.

وجرى مراجعة الميزانية الجديدة في أعقاب تفشي فيروس كورونا، في مجلس وزاري رأسه الملك محمد السادس ، بحسب "رويترز".

وتقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تحديد حد أقصى عند 3.5 بالمئة لسعر الفائدة لقروض الشركات.