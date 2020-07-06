تفاؤل بشأن الطلب الصيني يدفع النحاس لأعلى مستوى في 5 أشهر

قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الاثنين مدعومة بتفاؤل بشأن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، ومخاوف إزاء انتشار مرض كوفيد-19 في تشيلي، أكبر منتج في العالم.

وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.88 في المائة إلى 6130.50 دولار للطن في أواخر جلسة التداول. وفي وقت سابق من الجلسة لامست أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد أعلى مستوى لها منذ الثاني والعشرين من يناير عند 6143 دولارا للطن ، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات أن الطلب الصيني على النحاس بلغ 436 ألفا و30 طنا في مايو أيار، منخفضا 5.5 في المائة من أبريل لكنه مرتفع أكثر من 20 في المائة عن مستواه قبل عام.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 1.2 في المائة إلى 1634 دولارا للطن وعقود النيكل 2.7 في المائة إلى 13345 دولارا للطن وعقود الزنك 1.4 في المائة إلى 2055 دولارا للطن.