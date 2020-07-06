أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1.7 % خلال 24 ساعة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا بواقع 7ر1 % مقارنة بنفس الوقت من أمس ليصل إلى 89ر2 مليون، حتى الساعة26ر3دقيقة صباحا، بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت الزيادة الوطنية في الحالات أقل من معدل الزيادة اليومية البالغة 8ر1 % على مدار الأسبوع الماضي.
وبحسب "الألمانية" سجلت نيويورك أعلى عدد من الحالات المؤكد إصابتها بكورونا حيث بلغت 397131 بزيادة بنسبة 1ر0 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.
شهدت فلوريدا زيادة بنسبة 3ر5 % في عدد الإصابات مقارنة بأمس ليرتفع الإجمالي إلى 200111 .
شهدت نيويورك أيضا أعلى عدد للوفيات على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث توفى 49 شخصا جراء كورونا.
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