السوق السعودي يقلص غالبية مكاسبه عند الإغلاق.. و السيولة 7.26 مليار ريال

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة في المنطقة الخضراء وللجلسة الثالثة على التوالي، رغم تقليص السوق لغالبية المكاسب الصباحية، حيث تأثر السوق بعمليات جني الأرباح لبعض أسهم قطاع الرعاية الصحية وخاصة مجموعة سليمان الحبيب الذي تراجع بنحو 3.3 في المائة، بالإضافة لتراجع بعض الأسهم القيادية.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7390 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو نقطتين بعد تسجيل السوق أعلى مستوى للجلسة عند 7425 نقطة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 7.26 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 395.5 مليون سهم، حيث صعدت السيولة بنحو 31 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وحول الأسهم القيادية، فقد تراجعت أسهم شركة المراعي بنحو 1.4 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على المؤشر العام لجلسة اليوم، تلاه سابك المتراجع 0.3 في المائة، في حين صعدت أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.5 في المائة إلى 32.95 ريال و كذلك أسهم بنك الرياض بنحو 1.3 في المائة.



أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي وحدات صندوق بنيان ريت في الصدارة بمكاسب بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة معدنية 6.8 في المائة، ثم الأسماك 6.75 في المائة، وذلك من بين أسهم 73 شركة على ارتفاع.

في المقابل، تراجعت أسهم 104 شركات، تصدرها وحدات صندوق دراية ريت المتراجع 4.1 في المائة، تلته أسهم شركة ساب تكافل 3.3 في المائة.