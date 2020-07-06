ميركل: الكمامات أداة مهمة لا غنى عنها في مكافحة كورونا

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجدل الدائر مؤخرا حول إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر على خلفية جائحة كورونا.
وبحسب "الألمانية" قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم في برلين: "حيثما لا يمكن ضمان الحد الأدنى للمسافة الآمنة في الحياة العامة، فإن الكمامات ستظل أداة مهمة ولا غنى عنها من منطلق الوضع الحالي"، مؤكدا ضرورة ارتداء الكمامات من أجل الحفاظ على انخفاض عدد الإصابات وحماية المجتمع وأنفسنا من المرض.
وأضاف زايبرت: "هذا يعني أنه سواء في الحافلة أو في المترو أو في المتجر يجب أن يظل ارتداء الكمامات إلزاميا"، مؤكدا أهمية ذلك بشكل خاص في موسم العطلة الصيفية، وقال: "حتى المناطق التي قد يكون لديها عدد صغير جدا من الحالات تتلقى تدفقات من مناطق أخرى في البلاد"، مضيفا أن الانتقالات مرحب بها، "لكن يتعين أن تتم بمراعاة القواعد التي تخدمنا حتى الآن بشكل جيد في مكافحة الجائحة على مدار الشهور الماضية، بالتحديد المسافة الآمنة وقواعد النظافة وارتداء الكمامات حيثما يكون ذلك ضروريا".
وتأتي تصريحات زايبرت على خلفية إثارة وزير الاقتصاد المحلي في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، هاري جلافه، جدلا حول إنهاء قريب لإلزام ارتداء الكمامات في المتاجر، وذلك خلال تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية أمس الأحد.
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