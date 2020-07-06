الكويت: إصابات فيروس كورونا تتجاوز 50 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز الخمسين ألفا، ليصل إلى 50644 مصابا بعد تسجيل 703 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت وزارة الصحة في بيان على حسابها على تويتر إن عدد الوفيات بلغ 373 حالة بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في حين بلغ عدد المتعافين 41001 حتى الآن.
وبحسب (رويترز) اتخذت الكويت سلسلة من الإجراءات تعد الأقسى على مستوى دول الخليج منذ بداية وصول المرض إليها.
ومازالت السلطات تفرض حظرا جزئيا للتجول من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، في وقت بدأت فيه تعيد عجلة العمل في الدوائر الحكومية بشكل جزئي وبنسبة لا تزيد عن 30 في المئة من الطاقة الأصلية لهذه المؤسسات.
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