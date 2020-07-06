هبوط لمبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا

ذكرت بيانات مبدئية لمجموعة صناعية أن عمليات تسجيل سيارات جديدة في بريطانيا تراجعت بواقع الثلث على أساس سنوي في يونيو عندما استأنف تجار سيارات كثيرون نشاطهم بعد رفع تدابير العزل العام لاحتواء مرض كوفيد-19 في تراجع بسيط عن شهور مارس وأبريل ومايو ، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إن نحو 145 ألف مركبة سجلت في يونيو .

وتراجعت عمليات التسجيل في مارس آذار 44 في المئة وفي أبريل 97 في المئة وفي مايو 89 في المئة.

وأضافت الجمعية أنه منذ بداية العام حتى الآن تراجعت السوق نحو 50 في المئة عما كانت عليه خلال نفس الفترة في 2019.

ولم تستأنف كل مصانع السيارات البريطانية نشاطها وتعمل مصانع كثيرة بطاقة مقلصة مع محاولة صناع السيارات تحقيق توازن بين الطلب والعرض.

وعلى الرغم من السماح لصالات بيع السيارات باستئناف نشاطها ابتداء من أول يونيو في انجلترا اضطر التجار في ويلز واسكتلندا للانتظار حتي 22 يونيو و23 يونيو بالترتيب.