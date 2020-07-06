"دومنيون إنيرجي" و"دوك إنيرجي" تلغيان مشروع خط أنابيب بقيمة 8 مليارات دولار

أعلنت شركتا دومنيون إنيرجي ودوك إنيرجي إلغاء مشروع إقامة خط أنابيب غاز طبيعي على ساحل المحيط الأطلسي بتكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار في ظل التأجيل المستمر وتزايد الغموض المحيط بتكلفة المشروع، رغم صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية لصالح المشروع في الشهر الماضي، بحسب ما نشرت "د ب ا".

يستهدف المشروع نقل الغاز الطبيعي عبر ويست فيرجينيا وفيرجينيا ونورث كارولينا بطول 600 ميل. وكان قد تم الإعلان عن المشروع لأول مرة في عام 2014 .

وذكرت دومنيون إنيرجي أن سلسلة المشكلات القانونية التي واجهت الحصول على تراخيص المشروع سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفته والتأخير في بدء تنفيذه. ووصلت التكلفة التقديرية للمشروع مؤخرا إلى 8 مليارات دولار في حين كانت التكلفة التقديرية الأولية تتراوح بين 4.5 و5 مليارات دولار.

في الوقت نفسه فإن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن المشروع يمكن أن يدخل الخدمة في أوائل 2022، وهو ما يعني التأخير لمدة تتراوح بين 3 سنوات و3.5 سنة عن الموعد الأصلي.

من ناحيتها ذكرت دوك إنيرجي في بيان منفصل إنها ستواصل السعي لتحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بدون مشروع خط أنابيب ساحل الأطلسي وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة وبرامج زيادة كفاءة استهلاك الطاقة ومشروعات شبكات نقل الطاقة.

وذكرت شركة دوك إنيرجي أن خطتها الاستثمارية الخمسية البالغة قيمتها 56 مليار دولار ستحقق التوازن بين التكلفة المحتملة بالنسبة للعملاء وخلق قيمة مضافة للمجتمعات التي تقام فيها المشروعات.

وأضافت الشركة أنها خفضت الانبعاثات الكربونية من أنشطتها بنسبة 39 في المئة مقارنة بمستوياتها في 2005 ومازالت على الطريق للوصول بنسبة الخفض إلى 50 في المئة عام 2030 . كما تستهدف الشركة الوصول بالانبعاثات الكربونية من مشروعات توليد الكهرباء التابعة لها إلى صفر عام 2050 .