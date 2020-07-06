3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. وبروتوكولات صحية خاصة لموسم الحج

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209509 إصابات، بينها 62357 حالة نشطة، منها 2283 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة. وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 1980 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 145236 حالة. وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 58 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1916 وفاة، مؤكدا أنه لم تسجل موجة ثانية لكورونا في العالم حتى الآن.

ووفقا للمتحدث، بلغ عدد الفحوص الجديدة 50564 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1874327.

وأكد العبدالعالي، أن ثلثي الحالات الحرجة يعانيان أمراضا مزمنة، نصفها فوق 60 عاما، ومعظمها يتحسن، منوها أن الذهاب إلى المستشفيات آمن، ويجب عدم تأجيل أي مواعيد أو جلسات طبية. وذكر أنه بسبب التهاون في لبس الكمامة وعدم تعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق، أصيب شخص يعاني سمنة مفرطة، حالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى الآن العناية الطبية في المستشفى.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: بغض النظر عن الفحص المخبري، فإن بروتوكول العزل المنزلي لمن لديه أعراض، مدته عشرة أيام، أما الحجر المنزلي فهو للمخالط لحالة مؤكدة وليست لديه أعراض، ومدته 14 يوما.

وأضاف: على الرغم من استمرار تسجيل هذا العدد من الحالات إلا أن الوضع العام مقارنة بالدول التي تسجل أرقاما مشابهة أفضل بكثير من ناحية التنويم في العناية المركزة، ونسعى إلى تقليل الحالات الحرجة.

وأشار عسيري، إلى أن كثيرا من الإصابات في الفترة الأخيرة مرتبط بنشاطات عائلية، أكثر مما هي في العمل وخارج المنازل.إلى ذلك، نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441، وتضمنت منع الدخول للمشاعر المقدسة، منى ومزدلفة وعرفات، دون تصريح، بدءا من 28 ذي القعدة الجاري حتى نهاية 12 ذي الحجة.

كما اشتملت على إلزام القائمين على مسار الحج والحجاج وجميع العمال، بلبس الكمامة في جميع الأوقات، والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص، وتنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع، ووضع علامات أو ملصقات مرئية على الأرض تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد، ومنع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية.