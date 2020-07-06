530 ألف وفاة عالميا .. و«منظمة الصحة» تثني على استراتيجية السويد لمواجهة كوفيد - 19

قياس حرارة زائرة على باب متنزه قرب العاصمة البريطانية لندن. «رويترز» ممارسون صحيون ينقلون مريضا عبر قطار باريس السريع إلى العاصمة. «الفرنسية»

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في العالم، 530 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 11.2 مليون إصابة، قال تيدروس جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن السويد، إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، ما زالت تستحق الاحترام للمسار العلمي الذي تبنته في التعامل مع الفيروس.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 530865 شخصا في العالم، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت إصابة أكثر من 11296470 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5895500 شخص. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جيبريسوس، قوله إن الحكومة السويدية بذلت قصارى جهدها في وضع لا يعلم فيه أحد ما هي الاستراتيجية الصحيحة لاحتواء الأزمة.

وقال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: قرارات السويد استندت إلى تفسيرات علمية للحقائق وليست سياسية.

وواجهت السويد، التي تسجل أحد أعلى معدلات الوفاة بالفيروس في العالم، انتقادات لإبقائها المطاعم والمحال والمدارس مفتوحة، وتجنب تنفيذ توصية منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات حينما يكون من الصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وسجلت السويد أكثر من 5400 حالة وفاة بالفيروس، ولكن جيبريسوس أشار إلى أن معدل الوفاة بالفيروس في تراجع ثابت منذ أن وصل للذروة في نيسان (أبريل) الماضي.

يذكر أن قرار السويد بالاعتماد على التوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وإبقاء معظم اقتصادها مفتوحا يرجع جزئيا إلى تقييمها بأن تكاليف الإغلاق الكامل مقارنة بتداعيات الصحة العامة الأخرى ستكون مرتفعة للغاية.

ويعتقد البعض أن النسبة المرتفعة من العدوى ربما تجعل المجتمع أقل عرضة لموجة ثانية من الفيروس، ولكن جيبريسوس قال إنه من المبكر للغاية القول ما إذا كانت السويد في وضع أفضل لمواجهة أي تفش مستقبلي للفيروس.

وأظهرت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن إيران سجلت أعلى عدد يومي للوفيات بمرض كوفيد - 19.

ويتجاوز العدد الذي أعلن أمس، 163 وفاة، ما سجلته البلاد يوم الإثنين الماضي، عندما بلغ إجمالي الوفيات التي سجلتها الوزارة 162 وفاة في يوم واحد.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن إجمالي الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 11 ألفا و571 وفاة، في حين بلغ عدد المصابين 249 ألفا و438 حالة إصابة.

وارتفع عدد الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد بحدة خلال الأسبوع الأخير، بعد الرفع التدريجي لقيود العزل العام التي بدأت في منتصف نيسان (أبريل).

كما أعلنت الفلبين أمس تسجيل 2434 حالة إصابة جديدة، إثر تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، بعد أربعة أشهر من فرض إجراءات الإغلاق.

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1297 حالة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلبينية التي أوضحت أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 44254 حالة.

وأضافت الوزارة "في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المجتمعي، ربما ترجع زيادة أعداد حالات الإصابة أمس، إلى زيادة التواصل بين المواطنين".

وطالبت الوزارة، المواطنين، بالاستمرار في اتباع إجراءات الوقاية العامة، مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجنب الخروج غير الضروري والحفاظ على المعايير الصحية لمنع انتقال فيروس كورونا.

ودعت، جميع المؤسسات، إلى تطبيق أدنى معايير الصحة في منشآتها، والإبلاغ الفوري عن أي حالات إصابة بالفيروس في أماكن العمل.

وتعمل الحكومة منذ الأول من حزيران (يونيو) الماضي على التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة في جزيرة لوزون، التي تشمل العاصمة مانيلا، وفي المناطق التي سجلت حالات عدوى مرتفعة في منتصف آذار (مارس) الماضي.

إلى ذلك، قال إيمون ريان وزير النقل الإيرلندي، إن بلاده ستخفف قيود الحجر الصحي على القادمين إليها من دول مدرجة في "قائمة خضراء" تنخفض فيها مخاطر العدوى بكوفيد - 19 ابتداء من 20 تموز (يوليو) الجاري، بإعفائهم من العزل الذاتي لمدة 14 يوما عند الوصول.

وكانت حكومة إيرلندا قد قالت في حزيران (يونيو) إن القيود ستخفف ابتداء من التاسع من تموز (يوليو)، لكن ريان قال إن التأجيل جاء بسبب مخاوف من انتقال العدوى بسبب السفر.

وقال ريان في مقابلة مع محطة نيوزتوك الإذاعية: "سيتم نشر ما نطلق عليه القائمة الخضراء في 20 تموز (يوليو) أو قبل ذلك. ستكون القائمة الخضراء سارية بعدها".

وألغت بريطانيا، الجمعة الماضي، قيود الحجر الصحي للقادمين إلى إنجلترا من أكثر من 50 دولة.

وقال ريان: إن الدول التي ستدرج في القائمة هي التي لديها معدل إصابات مثل بلادنا، إن لم يكن أقل منا.

ولدى إيرلندا الآن أحد أقل معدلات العدوى في أوروبا، فعلى مدى الأسبوعين الأخيرين أصيب ثلاثة فقط من بين كل 100 ألف، لذا فقد أشار وزراء في الحكومة إلى أن قائمة الدول المعفاة ستكون على الأرجح أقل كثيرا من عدد الدول المعفاة في إنجلترا.

حتى الآن سجلت إيرلندا 25498 إصابة بكوفيد - 19 و1740 وفاة.