756.6 ألف مسافر عبر 9758 رحلة منذ استئناف الرحلات الداخلية

الرحلات الجوية الداخلية انطلقت في 31 مايو الماضي عبر الناقلات الوطنية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية التي انطلقت 31 أيار (مايو) الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة أمس تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 أيار (مايو) حتى 30 حزيران (يونيو) 756644 مسافرا غادروا عبر 9758 رحلة من مطارات المملكة.

وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلية.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت في الخامس من نيسان (أبريل) الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية وهي: "وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني"، وكانت الهيئة قد سخرت إمكاناتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات في مطارات المملكة الدولية: "مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم، ومطار حائل الدولي"، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين والعمل على توزيع أوقات الرحلات، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.