محللون: هشاشة الانتعاش العالمي تزيد التقلبات السعرية للنفط .. والأعين على تسارع الفيروس

توقع مختصون ومحللون نفطيون، استمرار تقلب الأسعار خلال الأسبوع الجاري بعد مكاسب الأسبوع الماضي، المستمدة من تراجع المخزونات النفطية الأمريكية وتحسن بيانات الوظائف، إضافة إلى جهود منتجي "أوبك +" في تحسين الامتثال بخفض المعروض النفطي العالمي.

وتقاوم المكاسب السعرية، عودة الانتشار السريع لوباء كورونا في العالم، ومخاوف ضعف الطلب العالمي على النفط الخام، واحتمال عودة إغلاق بعض الاقتصادات للسيطرة على الجائحة، وسط حالة من الشكوك، محيطة بأداء الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام.

ويقول لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، إن تصاعد مخاطر الجائحة، فرض استمرار التقلبات السعرية خاصة أن منظمة أوبك خفضت إنتاج النفط إلى أدنى مستوى له منذ حرب الخليج عام 1991، وتكثف جهود الامتثال لخفض الإنتاج وفق اتفاق أبريل في محاولة لدعم السوق في ظل عودة لمخاطر فيروس كورونا بشكل واسع وتهديداتها الكبيرة لتعافي الطلب العالمي على النفط الخام.

وأوضح المختصون، أن السعودية قامت بتخفيضات إنتاجية واسعة، وبشكل طوعي في يونيو الماضي، إضافة إلى حث المنتجين الأقل التزاما على تحسين مستوى الامتثال لخفض الإنتاج في محاولة للنهوض بالسوق، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ الصناعة، لافتين إلى أن جهود "أوبك" وشركائها ساعدت من خلال تخفيضات الإنتاج القياسية منذ مايو على إحياء سوق النفط نسبيا.

وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة " كيو اتش اي " لخدمات الطاقة، إن التوتر والتقلب يسيطران على السوق، ما ينبئ باستمرار عدم الاستقرار في الأسعار وتأرجحها المتواصل، لافتا إلى أن الطفرة الأخيرة في عدوى كورونا في عديد من الدول، خاصة الولايات المتحدة، تسلط الضوء على هشاشة الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الفترة الماضية وساعد على التقلبات السعرية.

وأضاف أن إنتاج "أوبك" هبط طوعيا، وبفضل اتفاق خفض الإنتاج القياسي إلى 22.69 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، لافتا إلى أن هذا هو أدنى مستوى منذ مايو 1991، وقد ساعد تدخل تحالف "أوبك+" على إنعاش أسعار خام برنت القياسي من أدنى مستوياته في أبريل بنحو الضعف، مشيرا إلى أن الجائحة ومنذ انتشارها تسببت في تدمير نحو ثلث الطلب العالمي.

من ناحيته، يقول دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، إنه لا بديل أمام المنتجين سوى الاستمرار في تقليص المعروض للتغلب على الخلل بين وفرة الإمدادات وضعف الطلب وتراكم المخزونات، مشيرا إلى أن هذا التوجه تسبب في تراجع إنتاج المجموعة إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود في إطار إصرار المنتجين على تقديم تضحيات أوسع من الحصص السوقية لاستعادة أسعار مناسبة ودفع السوق نحو التوازن.

وذكر أن تحالف "أوبك +" نجح حتى الآن، وعلى نحو كبير في تنفيذ التخفيضات المستهدفة، التي تقدر بـ9.7 مليون برميل يوميا، وهي تمثل نحو 10 في المائة، من الإمدادات العالمية، قد زادت هذه التخفيضات ثقلا وتأثيرا مع قيام السعودية ومنتجين آخرين بإجراء خفض أعمق في الإنتاج بشكل طوعي في يونيو الماضي، ما ساعد كثيرا على مواجهة الرياح المعاكسة والظروف غير المواتية في السوق.

وبدوره، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، إن "أوبك" تفعل كل ما تستطيع من جانبها للسيطرة على الأزمة، وقد أوفت بجميع التخفيضات، التي تعهدت بها في اتفاق أبريل الماضي، على الرغم من أن معدلات الامتثال تختلف اختلافا كبيرا بين الدول المنتجة الأعضاء في إعلان التعاون.

وأشار إلى أن أداء بعض المنتجين لايزال ضعيفا مثل، العراق، نيجيريا، وأنجولا، وهناك تعهدات بعلاج أوجه القصور في الشهور المقبلة، فقد تحسن هؤلاء المنتجين في الشهر الماضي نسبيا، حيث نفذ العراق 70 في المائة من حصته، ونيجيريا 77 في المائة، وأنجولا 83 في المائة، مع الاتفاق على فرض قيود إضافية في الأشهر المقبلة.

وتقول أرفي ناهار، مختصة شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، إن أداء المنتجين يزداد قوة لمواجهة تحديات غير مسبوقة في السوق، خاصة تفاقم مخاطر انهيار الطلب واحتمال تجدد تهاوي الأسعار، لافتة إلى أن منتجين مثل، روسيا وكازاخستان من خارج "أوبك"، يبذلان جهودا مكثفة للسيطرة على الأزمة من خلال الوفاء بحصص خفض الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

وأوضحت، أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت قائمة ولها تأثير واسع في السوق، وربما تساعد حاليا في السيطرة على تخمة المعروض في الأسواق، لافتة إلى أن فنزويلا، على سبيل المثال، تهاوى إنتاجها بشكل حاد، بسبب الأزمة السياسية في البلاد، حيث هبطت صادراتها إلى نحو 340 ألف برميل يوميا الشهر الماضي فقط، بسبب الصراع السياسي على السلطة في البلاد، وصعوبة استقرار العمل في المنشآت النفطية، خاصة مع انسحاب كبرى شركات الطاقة من العمل هناك، والوضع نفسه تقريبا في ليبيا، التي تعاني صراعا سياسيا وانقطاعات واعتداءات متكررة على حقول النفط .

ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجع النفط لأقل من 43 دولارا للبرميل يوم الجمعة، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود، لكن الخام لا يزال يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من انخفاض المعروض وزيادة المؤشرات على التعافي الاقتصادي.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نهاية الأسبوع الماضي، وهو رقم يومي قياسي عالمي جديد بالنسبة للجائحة، ويشير ارتفاع عدد الحالات إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة، الذي شهد قفزة في حزيران (يونيو) قد يعاني تراجعا.

وقالت لويز ديكنسون من ريستاد إنرجي،"إذا تواصل هذا الاتجاه، فالطلب على النفط في المنطقة في خطر".

ونزل خام برنت 38 سنتا، ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 42.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، ما يوازي 1.1 في المائة، إلى 40.21 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد على 2 في المائة الخميس الماضي، بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع، وانخفاض في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ولا يزال برنت متجها لتحقيق مكسب أسبوعي بـ4 في المائة. وصعد برنت لأكثر من مثليه من قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل، الذي بلغه في نيسان (أبريل)، وذلك بدعم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وتقلص المعروض بعد اتفاق خفض غير مسبوق للمعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+".

ومما عزز الآمال في التعافي، خلص مسح خاص يوم الجمعة، إلى أن قطاع الخدمات الصيني نما بأسرع وتيرة في أكثر من عشرة أعوام في حزيران (يونيو).

ونزل إنتاج "أوبك" النفطي في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوياته في عقود، وانخفض إنتاج روسيا لقرب المستهدف له في إطار "أوبك+".