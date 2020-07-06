تركيا على خطى الملالي .. الأيديولوجيا ذاتها وأصل الولاية واحد

أيقنت تركيا منذ أعوام أن حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ذهب أدراج الرياح، بعدما رفعت فرنسا وألمانيا "الفيتو" في وجهها، فاختارت التوجه صوب العالم العربي بديلا عن أوروبا، مع تسجيل فارق كبير في الأسلوب بين الوجهتين. ففي الأولى، كانت تتلقى الأوامر والتعليمات في كل صغيرة وكبيرة، بخصوص الشؤون الداخلية، من قيادة الاتحاد في بروكسل، طمعا في النجاح في اختبار القبول، أما في الوجهة الثانية، فاختارت قلب الآية بفرض أسلوب التدخل في شؤون العالم العربي، تحت أسماء عديدة، من قبيل "تصدير النموذج" أو "الشرعية التاريخية" أو "دعم الديمقراطية".

أسهمت أصوات عربية إسلاموية الهوى في انتشار هذا التوجه سريعا، ما حفز تركيا على التحرك بدافع التاريخ والجغرافيا والموروث الثقافي لاستعادة أطماع آل عثمان في العالم العربي والإسلامي، بدعوى إحياء فكرة التحالف الإسلامي التي سبق أن نادى بها نجم الدين أربكان، رئيس الوزراء التركي السابق، بين الدول الإسلامية الكبيرة، أما في بواطن الأمور فثمة منزع نحو التمكين لقوى الإسلام السياسي في المنطقة العربية، قصد توسيع دائرة الأتباع والموالين خدمة للمشروع السلطاني، على أمل أن تصبح إسطنبول مركز القيادة والتوجيه، على غرار ما يقع حاليا في طهران مع أتباع ووكلاء المرشد.

مارست قيادة العدالة والتنمية أسلوب التقية منذ تولي حزبها مقاليد الحكم في تركيا، فقد صاغ إخوان أردوغان متوالية من المفاهيم اللامعة، والغريبة عن العالم العربي والإسلامي، قصد كسب ثقة واطمئنان الشعوب العربية، فصار الحديث عن "القوة الناعمة" و"الشراكة الاستراتيجية" و"تصفير المشكلات" و"الدبلوماسية الموازية"، وما إلى ذلك في لائحة طويلة من المفاهيم التي نسجت بعناية، درءا لأي شبهة أو شك في نوايا صناع القرار في أنقرة.

فرضت مجريات أحداث عام 2011 على حكام تركيا الوضوح، بالإعلان عن موقفهم الصريح مما يشهده العالم العربي من تحول وتغيير. تبنت الدبلوماسية التركية في البداية نهج الحربائية، مستخدمة لغة فضفاضة تقول الشيء ونقيضه في الوقت ذاته، لكن تطور الأحداث في أكثر من دولة عربية أجبرها على اتخاذ موقف واضح، بشأن التدافع بين مختلف القوى السياسية، فظهر حينها بجلاء الانحياز إلى فصيل سياسي ونصرته على حساب بقية التيارات الأخرى، دون اهتمام بركام الشعارات من ديمقراطية وسلمية وعدالة، التي تبين أنها موجهة إلى الاستهلاك الإعلامي الجماهيري.

لم تتوقف حكومة أنقرة عند حدود المساندة بالقول، بل تحولت بشكل تدريجي إلى الفعل والدعم المادي واللوجستي لهذه القوى، في عديد من الأقطار التي شهدت حراكا شعبيا، نطت عليه هذه التيارات محاولة استغلال نتائجه لمصالحها. لم توافق رياح التغيير في الوطن العربي خطط حكام تركيا، فوجدوا أنفسهم مجبرين على التدخل، بشكل مباشر وبقوة السلاح، دفاعا عن حلفائهم وشركائهم الأيديولوجيين في المنطقة "سورية، العراق، وليبيا".

لا تستند الجرأة على دول في العالم العربي إلى قناعة الأتراك، بكونهم قوة إقليمية كبيرة في المنطقة، كما يسوق في بعض وسائل الإعلام، إنما تجد أساسها في احتضان وتبني دول عربية للمشروع التركي، حيث رضخت قطر ومثلها الصومال لإقامة قواعد عسكرية تركية ممولة بالكامل من أموال الشعب القطري، وكان هناك حديث عن مساع تركية لإنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سواكن السودانية، إبان حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، وقد مثل هذا قفزة نوعية في القواعد العسكرية خارج الدولة، فحتى وقت قريب لا وجود عسكريا لتركيا خارج أراضيها، ما عدا الوجود العسكري في شمالي قبرص الذي يعود إلى عام 1974، عندما أرسلت تركيا آلاف الجنود إلى الجزيرة بحجة حماية الأقلية التركية هناك.

أحيا الترويج الممنهج للمشروع التركي في أكثر من عاصمة عربية، لدى الأتراك نوستالجيا الماضي، فحضر الحديث ـ تصريحا وتلميحا ـ على لسان الأتراك، عن نطاق ودول السلطنة العثمانية "سورية، مصر، السودان، ليبيا..."، فحلم سلطان أنقرة يكبر بخصوص استعادة أمجاد أضاعها "الرجل المريض"، قبل نحو قرن من الزمن، واهتدى في سبيل التمكين له من أجل الحلم إلى الاستعانة بإخوانه في تنظيمات الإسلام السياسي، خاصة أن تلك الجماعات غالبا ما تكون مهمشة في أوطانها، فوجد فيها السند الأمثل لتحقيق مشروعه، دون أدنى اعتبار لما يمثله ذلك من مس بأمن وسيادة هذه الدول.

واضح أن تركيا لن تتوقف قريبا عن التحرش بدول الإقليم العربي، كما تعلمنا دروس التاريخ، فما تتخبط فيه من مشكلات داخلية "اقتصادية، اجتماعية، وسياسية"، يدفع بسلطان أنقرة إلى افتعال معارك خارجية، لصناعة البطولات عن نفسه من ناحية، وضمان إلهاء وتوجيه الأتراك عن مشكلات وقضايا البلاد الكبرى من ناحية أخرى، والقدرة من ناحية ثالثة على ضبط إيقاع المشهد العام في الدولة، بفرض سمفونية موحدة على الجميع، بدعوى ضرورة مجابهة الصراع الخارجي.

تتجه تركيا إلى تكرار السيناريو الإيراني في المنطقة العربية، وهذا ليس بالأمر الغريب، فالأيديولوجيا ذاتها، وأصل الولاية واحد، وإن اختلفت التسميات "ولاية الفقيه/ ولاية المرشد". وصدق قائل إن التاريخ يعيد نفسه، وإن بحسرة أحيانا، فعلى ما يبدو أن تركيا لم تستخلص العبرة من الوقوف لاستجداء العضوية على أبواب أوروبا، فلو كان ذلك لولت وجهها صوب العرب، وفق أساس "الشراكة الاستراتيجية" بينها وبين الدول العربية الكبرى "السعودية، مصر، الإمارات"، إرساء للاستقرار الإقليمي، ودعما للوحدة العربية والإسلامية، وتوسيعا لفرص التنمية الاقتصادية.