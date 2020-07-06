مكرر ربحية الأسهم المحلية عند 20.7 مرة بنهاية النصف الأول .. و68 شركة أقل من السوق

سجلت الشركات المدرجة في السوق السعودية ارتفاعا متواصلا في مكرراتها الربحية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 20.7 مرة، بعد أن كانت عند 15.8 مرة بنهاية عام 2018، ذلك باستثناء الشركات الخاسرة أو التي لم تفصح عن نتائج أعمالها.

وبلغ مكرر السوق بنهاية جلسة تداول أمس 20.9 مرة، مدعوما بارتفاع السوق في الجلسات الثلاث الأخيرة، منذ مطلع تموز (يوليو) الجاري.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، فإن 18.5 في المائة من الشركات المدرجة أي نحو 37 شركة من أصل 200 شركة مدرجة تتداول حاليا فوق مكرر 30 مرة، فيما تتداول 31 شركة بمكرر أعلى من 20 مرة وأقل من 30 مرة.

في المقابل، هناك نحو 31 في المائة أو ما يعادل ثلث الشركات المدرجة يتداول بمكررات "سالبة"، ويبلغ عددها نحو 62 شركة مدرجة في السوق الرئيسة، كونها سجلت خسائر مالية لآخر أربعة فصول بنهاية الربع الأول 2020.

ويعود ذلك إلى أسعار الأسهم المرتفعة خلال الفترة الماضية، مقارنة بالنتائج المالية "آخر أربعة فصول بنهاية الأول من 2020" التي سجلت تراجعا متواصلا منذ الربع الثالث من 2019، ما أثر في ربحية الشركات ومن ثم ارتفاع المكرر.

وبحسب الرصد، تتداول تسعة قطاعات دون مكرر السوق فيما 12 قطاعا المتبقية تتداول أعلى من مكرر السوق، حيث يتداول قطاع الخدمات الاستهلاكية عند مكرر 9.4 مرة، بدعم من مكرر ربحية أسهم "مجموعة سيرا" البالغة 3.8 مرة حيث دعمت أرباح حصة المجموعة في استثمار شركة كريم أرباح الربع الأول من 2020 وبشكل كبير.

يليه قطاع البنوك عند مكرر 12 مرة، ثالثا قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بمكررات عند 12.5 مرة، ونحو 13.7 مرة لقطاع الخدمات التجارية والمهنية، فيما يأتي قطاع تجزئة السلع الكمالية بمكررعند 19 مرة.

في حين يتصدر قطاع المرافق العامة المكررات المرتفعة عند مكرر 134 مرة، يليه قطاع الاستثمار والتمويل عند مكرر 113 مرة، ثم قطاع المواد الأساسية عند مكرر 50 مرة. في حين قطاع الأدوية عند مكرر "سالب" بحكم أن القطاع يضم شركة واحدة هي "الدوائية" وتتداول بمكرر سالب.

وتتداول أسهم سبع شركات دون مكرر عشر مرات منها أربعة بنوك، هي كل من بنك الجزيرة والبنك العربي والأهلي التجاري ومهارة وبنك الرياض وكذلك الاتحاد للتأمين وأخيرا مجموعة سيرا، وهم من ضمن 68 شركة تتداول دون مكرر السوق.

ومكرر الأرباح "السعر للعائد"، هو حاصل قسمة سعر السهم على ربحيته، ويعني ذلك عدد الأعوام التي يحتاج إليها مالك السهم ليستعيد ما دفعه عند شراء هذا السهم، وعليه فكلما انخفض مكرر ربحية شركة فهو مؤشر إيجابي، في حين كلما ارتفع كان مؤشرا على تضخم سعر السهم مقارنة بأرباحه.

و"مكرر الربحية" أحد المؤشرات المالية المهمة لتقييم وشراء الأسهم، إلا أن هناك عديدا من المؤشرات الأخرى المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وكانت سوق الأسهم السعودية تتداول خلال الأعوام الماضية، بالتحديد منذ عام 2010 عند مكرر ما بين 15.3 مرة كأعلى متوسط ونحو 12.2 مرة كأدنى متوسط سنوي، ذلك حتى نهاية عام 2017، لكن ارتفاع مكرر السوق استمر بعد هذه الفترة وخرج من النطاق الذي كان يتداول عنده، لينهى السوق عام 2018 عند مكرر 15.8 مرة، كما أنهى عام 2019 عند مكرر 19.5 مرة، كذلك النصف الأول من العام الجاري تجاوز 20 مرة.



وحدة التقارير الاقتصادية