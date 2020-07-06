الأسهم السعودية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بمكاسب 76 نقطة .. والسيولة عند 5.5 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7388 نقطة بمكاسب 76 نقطة بنحو 1 في المائة كأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، كما زاد مؤشر "إم تي 30" ثماني نقاط بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 1019 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات ما عدا قطاع الطاقة تراجع وحيدا. واستطاعت السوق الخروج من المسار الجانبي بشكل إيجابي إلا أن الاستقرار عند المستويات الحالية عامل مهم في تعزيز شهية المخاطرة ودفع السوق لمستويات أعلى، بدعم من عمليات شرائية مضاربية تستهدف الاستفادة من الارتفاع لتحقيق مكاسب رأسمالية، نظرا لتراجع العوائد الجارية وارتفاع المكررات الربحية، ما سيجعل الارتفاع سيواجه تحديات في الحفاظ عليه. وتتطلع السوق لنتائج الربع الثاني لمعرفة أثر كورونا في نتائج الشركات وإعادة تقييم الأسهم بناء على تلك النتائج. من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 7530 نقطة بينما الدعم عند 7250 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7312 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7388 نقطة رابحا 1 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عندها بمكاسب 76 نقطة بنحو 1 في المائة. وارتفعت السيولة 31 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 5.5 مليار ريال، بمعدل 22.6 ألف ريال للصفقة، كما زادت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 92 مليون سهم متداول، لتصل إلى 303 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.54 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 13 في المائة بنحو 28 ألف صفقة لتصل إلى 244 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الطاقة" انخفض بنحو 0.08 في المائة، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" 6.9 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 5.8 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 20 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 10 في المائة بقيمة 542 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.66 ريال، يليه "وفرة" 9.3 في المائة ليغلق عند 46.85 ريال، وحل ثالثا "سليمان الحبيب" 9 في المائة ليغلق عند 90 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.48 ريال، يليه "اتحاد الخليج" بنحو 1.4 في المائة ليغلق عند 14.02 ريال، وحل ثالثا "أليانز" 0.7 في المائة ليغلق عند 16.88 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 390 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 314 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 288 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية