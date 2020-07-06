تعطلت التروس واحترقت الحشوات قبل وقت طويل من التوقف الطارئ على الطريق السريع. الأنموذج الألماني التوافقي للأعمال يعاني حاليا أعطالا ميكانيكية متعددة. "وايركارد"، شركة المدفوعات التي عززت مؤهلات التكنولوجيا الألمانية، تورطت في الاحتيال. في الوقت نفسه تتحمل شركة باير ما يصل إلى 11 مليار دولار من التكاليف التي نجم أغلبها عن استحواذ كارثي في قبل الولايات المتحدة. التكتلات العملاقة التي كانت تفتخر بها سيمنز وثيسنكروب آخذة في التقلص. في كل مرة تتحسن فيها توقعات تسلا المستقبلية تتقلص فترة عمل فولكسفاجن.

المهندسون القلقون يحدقون تحت غطاء المحرك. ما الخطأ الذي حدث؟ كانت ألمانيا المحرك الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب. قطاع الأعمال الألماني، التعاوني والتكنوقراطي في آن معا، عزز الروابط الوثيقة مع العمال والمقرضين والدولة. بدا الأنموذج الأمريكي فوضويا في المقابل – رؤساء شركات متناحرون، ورواد أعمال مدفوعون إلى أعلى بحقوق الملكية. لكن فيروس كورونا زاد من صعوبة التحديات التي تواجه ألمانيا التي تركز على التصنيع، وعزز في المقابل فرص الولايات المتحدة التي تقودها التكنولوجيا.

قال اقتصادي ألماني مازحا عبر هاتفه: "لا أعتقد أن هناك أي وجه شبه بين وايركارد وهذه الأمثلة الأخرى". وفقا له، أسوأ الحوادث تحدث عندما تتبنى الشركات الألمانية الطرق الأمريكية. كان لدى "وايركارد" هيكل مجلس من مستويين، مثل معظم الشركات الألمانية. لكن يبدو أن مجلس المشرفين الخاص بها كان ممتلئا بالإمعات الذين لا رأي لهم، وليس بشخصيات يقظة كما تملي قواعد الحوكمة، بينما يقود الشركة رائد أعمال متسلط.

يختلف كينيث أميشي، أستاذ الأعمال في جامعة أدنبره، مع هذا الاستثناء. يعتقد أن فضيحة "وايركارد" تضع الرأسمالية الألمانية "في قفص الاتهام"، مشيرا إلى ضعف هيكلي في التنظيم.

هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin فشلت من خلال حصر عملها الإشرافي على الذراع المصرفية الألمانية لشركة وايركارد. يقول مصرفي ألماني: "هيئة الرقابة المالية الاتحادية هي من فئة هيئة السلوك المالي (في المملكة المتحدة) التي أثارت إعجابي عندما كنت في لندن". مصرفي يعترف بشكل خاص بإعجابه بهيئة السلوك المالي. هل هذه سابقة؟

في الماضي اشتهرت الجهة المنظمة في المملكة المتحدة بالتقاعس وعدم التدخل. ثغرات التنظيم في ألمانيا تنبع من جذر آخر: حب التوافق. هذا هو سبب مشكلات الأنموذج الألماني. تفترض هيئات الرقابة أن الرؤساء التنفيذيين يجب أن يعرفوا ما يفعلونه – ففي النهاية كثيرون منهم يحملون شهادات دكتوراه. مجالس الإشراف تفترض الشيء نفسه، طالما أن الوظائف آمنة. عندما يحقق التوافق أرباحا اقتصادية ضخمة، الأشخاص الذين يطرحون أسئلة صعبة سيبدون كالمخربين. لهذا السبب انقلبت المؤسسة المالية الألمانية ضد الصحافيين وصناديق التحوط الذين شككوا في صلابة "وايركارد" المالية.

التوافق هو المسؤول عن المشكلات الأخرى. لقد كان ملائما لرؤساء وموظفي شركة باير لكي يشتروا شركة مونسانتو مقابل 63 مليار دولار نقدا في 2018، لأنه وعد بحماية مجموعة المواد الكيماوية من أن تكون عرضة لخطر الاستحواذ عليها. المجموعتان الهندسيتان، سيمنز وثيسنكروب، سمح لهما بالاستمرار مجموعتين عملاقتين مشوشتين، عفا عليهما الزمن، بعد فترة طويلة من موجة أدت إلى تجزئة الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كذلك تورطت شركة فولكسفاجن في فضيحة اختبار انبعاثات الديزل في الوقت الذي كانت فيه في حالة ارتباك وتردد بشأن السيارات الكهربائية، نتيجة لوجود مديرين تنفيذيين شرسين ومجلس إدارة مزدحم بالنقابيين والمعينين سياسيا.

فشل التوافق في تعزيز شركات التكنولوجيا الألمانية وجعلها قادرة على منافسة الشركات الأمريكية العملاقة. لذلك، أنت بحاجة إلى مغامرين قادرين على التعطيل وممولين برأسمال صبور. انهيار "وايركارد" ترك "ساب" SAP، شركة البرمجيات التي تأسست في 1972، باعتبارها الشركة التكنولوجية الوحيدة الكبيرة المدرجة في البورصة في ألمانيا.

مع ذلك، الاقتصاديون الألمان يفكرون مليا فيما إذا كان يمكن إعادة هندسة شركة راينيشر كابيتاليسموس Rheinischer Kapitalismus ، أو ما إذا كان مصيرها سيكون الدمار. تقول كاترينا أوترمول، من شركة أليانز: "ألمانيا تجيد إجراء تحسينات تدريجية، والسؤال هو ما إذا كان لدى أصحاب المصلحة الرغبة في تحديث الأنموذج الألماني بعمق". لقد فعلوا ذلك من قبل. في العقد الأول من القرن الماضي، ألغت ألمانيا شركة دويتشلاند أيه جي Deutschland AG، وهي شبكة مساهمات متقاطعة، محظورة، بين البنوك والصناعة.

يجب إصلاح حوكمة الشركات هذه المرة. يجب على مجالس الإشراف أن تتقلص، وأن تجتمع أكثر، وتضم مزيدا من المديرين المستقلين. يجب على المنظمين اعتماد النهج العدائي لأقرانهم في الولايات المتحدة. وعلى الشركات الصناعية العملاقة أن تفكك نفسها لإنشاء طبقة جديدة من الشركات المتوسطة الحجم المركزة. تعويم مجموعة سيمنز لـ"هيلثنيرز" في 2018، وهي وحدة معدات رعاية صحية، يوضح ما يمكن عمله.

التحدي الأكبر الذي تواجهه ألمانيا هو تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا المسببة للتعطيل. اعتمدت الأعمال على تمويل الديون من المستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة. لكن لا يوجد نقص في الأسهم، كما يشير جونترام ولف، من مركز بروجل للأبحاث. يتميز هذا الأنموذج بالأرباح المحتجزة بدلا من رأس المال الاستثماري الطليق. ينعكس هذا في إجمالي حقوق الملكية البالغة نحو 1.2 تريليون يورو في الميزانية العمومية لأكبر 100 شركة مدرجة في ألمانيا، وفقا لبيانات "إس آند بي جلوبال". هناك حاجة إلى إعفاءات ضريبية لتوجيه رأس المال هذا إلى الشركات الناشئة وتطوير المركبات الكهربائية.

سيكون من المخزي إضاعة أزمتين جيدتين - انهيار الأنموذج الألماني إضافة إلى فيروس كورونا. الدعم لرأسمالية أصحاب المصلحة ينمو في جميع أنحاء العالم، حيث يتم ترتيب الأهداف الاجتماعية والبيئية جنبا إلى جنب مع الأرباح. تحتاج ألمانيا فقط إلى تقليل تركيزها على الوظائف الآمنة للموظفين والمديرين ذوي الشبكات الاجتماعية الجيدة. التوافق الأقل بعض الشيء يمكن أن يجعل الأنموذج الألماني صالحا مرة أخرى.