إحدى النتائج بعيدة الأمد للأزمة المالية 2008 كانت نقص الأصول الآمنة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات لتخزين ثروتها، وتلبية المتطلبات التنظيمية، وتوفير ضمانات لاقتراض أموال إضافية.

تم تحديد هذه المشكلة باعتبارها سببا مهما لانخفاض الاستثمار الرأسمالي وتباطؤ معدل النمو في الاقتصاد العالمي في العقد الماضي. كما كانت السبب الرئيس لأزمة الديون السيادية الأوروبية التي بلغت ذروتها في 2012.

لكن الجانب الإيجابي في صدمة كوفيد - 19 هو أن استجابة السياسة قد تخفف نقص الأصول الآمنة، وذلك وفقا لبحث جديد أجراه خبراء اقتصاد من شركة فولكروم. هذا لأنها ستترك إرثا من الديون الحكومية أعلى بكثير في الاقتصادات الأكثر تقدما، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي هي المصدر العالمي الرئيس لهذه الأصول.

عادة ما تعرف الأصول الآمنة بأنها أداة مالية من غير المرجح أن تشهد زيادة كبيرة في مخاطر العجز عن السداد، حتى في أحلك الأوقات في الدورة الاقتصادية. بالتالي، هي مصدر موثوق للسيولة عندما تفقد الأصول عالية المخاطر قيمتها فجأة. وغالبا ما تواجه مخاطر التضخم وأسعار الفائدة، لكن عادة ليس مخاطر العجز عن السداد.

قبل 2008 تم تقييد عرض السندات الحكومية عالية الجودة في الاقتصادات المتقدمة بسبب الانخفاض في حالات العجز في الميزانيات. لتلبية الطلب، أنشأ القطاع الخاص شرائح الرهن العقاري وغيرها من منتجات الائتمان ذات التصنيف الائتماني AAA. لكن هذه المنتجات أثبتت أنها ليست آمنة، ما أدى إلى تدافع على السندات الحكومية، خاصة سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية، التي تعد منيعة ضد مخاطر العجز عن السداد. اللوائح المصرفية الجديدة التي اقتضت لاحقا زيادة حواجز الوقاية الخاصة برأس المال والسيولة جعلت هذه النتيجة أكثر ديمومة.

لماذا كان هذا سببا في مشكلة خطيرة؟ من الناحية النظرية، بما أن سعر السندات الحكومية يتحدد في سوق حرة، من المتوقع القضاء على نقص العرض من خلال أسعار السندات الأعلى وبالتالي عوائد أقل. في الواقع، حدث هذا، وبعد 2015 ارتفعت قيمة العملة الأمريكية أيضا، ما أدى إلى اختناق الطلب الزائد على الأصول المقومة بالدولار.

نشأت مشكلة الاقتصاد العالمي عندما اقتربت عوائد السندات في كثير من الاقتصادات من الصفر، ما يجعل من المستحيل تقريبا تحقيق مزيد من الانخفاض في العوائد، وهو أمر لازم لكبح الطلب على الأصول الآمنة.

يقول خبراء اقتصاد منهم ريكاردو كاباليرو وإيمانويل فارهي في بعض النماذج قد يؤدي هذا إلى "فخ أمان" يؤثر في الاقتصاد العالمي. هذا قريب من "فخ السيولة" الذي يظهر في كثير من النماذج الكينزية الجديدة.

لأن أسعار الفائدة لا يمكن أن تنخفض بما يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الأصول الآمنة، يتقلص الدخل والثروة الوطنيان، اللازمان للقضاء على الطلب الزائد عليها.

يشير كاباليرو وفارهي، إلى جانب بيير-أوليفييه جورينشاس، إلى أن اللجوء إلى الأمان يزيد من علاوة مخاطر الأسهم فيما يتعلق بالأصول الآمنة، التي تمثل جزءا من ضعف الإنفاق الرأسمالي في الاقتصادات المتقدمة منذ 2009.

بالنظر إلى العواقب الوخيمة المحتملة لفخ الأمان، سيكون من المثير للقلق إذا أدت صدمة كوفيد - 19 إلى تكرار الأزمة المالية بجعل الخلل أسوأ - لكن يبدو من غير المحتمل حدوث هذا. ارتفاع الدين العام، وبالتالي توفير الأصول الآمنة، سيكون هذه المرة أسرع وأكبر. إضافة إلى ذلك، النظام المالي حتى الآن معزول بدرجة أكبر عن الصدمة، لذلك من غير المرجح أن شرائح الائتمان ذات التصنيف المرتفع في سوق الرهون العقارية الأمريكية ستخرج من فئة الأصول الآمنة.

الشراء المباشر لسندات وقروض الشركات من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يحمي سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من العجز عن السداد على نطاق واسع. في منطقة اليورو، الخطوات المتخذة نحو سندات استرداد مدعومة من الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تزيد الأصول الآمنة، بدلا من القضاء عليها.

مع ذلك، يمكن تعويض هذا العرض المتزايد من الأصول الآمنة بارتفاع الطلب. برامج شراء الأصول من البنوك المركزية ستزيل السندات الحكومية وشرائح منتجات الائتمان المورقة الأكثر أمانا من أيدي القطاع الخاص.

على المدى الطويل، التأثيرات الإجمالية في عوائد السندات ستتأثر أيضا بتداعيات صدمة كوفيد - 19 على صافي المدخرات الخاصة. وفقا لبحث أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس، التي حذرت من الاتجاه المثير للقلق في عرض الأصول الآمنة قبل الوباء مباشرة، فإن التحول المحتمل نحو المدخرات الخاصة الزائدة وتقليل الاستثمار بعد هذا الركود يمكن أن يعوض التحسينات الأولية في عرض الأصول الآمنة.

من الصعب جدا التنبؤ بهذه الآثار طويلة الأجل. الخبر السار أن الركود الناتج عن كوفيد - 19 من شبه المؤكد أن يزيد عرض الأصول الآمنة في المستقبل القريب، ما يخفف المشكلة مع بدء الاقتصاد العالمي في الانتعاش.





رئيس مجلس إدارة شركة فولكروم لإدارة الأصول.