"جدوى ريت السعودية" : تأجير معارض 10 سنوات بأكثر من 8.9 مليون ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توقيع عقد إيجار جديد للمعارض التجارية التي تخص عقار فندق عابر الياسمين لمدة 10 سنوات وبقيمة تأجيريه سنوية تبلغ 849,150 ريال للخمس سنوات الأولى من مدة العقد ومبلغ تأجير سنوي يبلغ 934,065 ريال للخمس سنوات الأخيرة من مدة العقد والذي يمثل زيادة وقدرها 10%.

وأوضحت الشركة أن بتوقيع هذا العقد ستبلغ نسبة الإشغال للعقار ما نسبته 100% من المساحات التأجيرية ولعدد مستأجرين إثنين يعمل احداهما في قطاع الفندقة والأخر في قطاع الصيدلة وستكون القيمة الإجمالية للإيجارات السنوية للعقار 3,049,150 ريال خاضعة للزيادات حسب ما تم الإعلان عنه مسبقا وستحقق العقود الإيجارية عائد للعقار في حدود 9.11% سنويا.

وسيبدأ عقد الإيجار في تاريخ 01/01/2021 وينتهي في تاريخ 31/12/2030. وسيكون اثر توقيع العقد إيجابيا على الصندوق بشكل عام وسينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2021.