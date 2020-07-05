3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3580) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (58) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1980) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (145,236) حالة ولله الحمد.
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