3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3580) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (58) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1980) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (145,236) حالة ولله الحمد.