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3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

الاقتصادية من الرياض

أعلنت وزارة الصحة  عن تسجيل (3580) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (58) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1980) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (145,236) حالة ولله الحمد.

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