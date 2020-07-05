ألمانيا: كورونا تسبب في زيادة ركوب الدراجات والمشي

كشف استطلاع حديث أن وباء كورونا تسبب في تغيير السلوك الحركي لدى كثير من الألمان، إذ زاد مثلا معدل ركوب الدراجات والمشي لديهم.

وبحسب "الألمانية" جاء في الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من هيئة التأمين الصحي الألماني أن 22 بالمئة ذكروا أنهم يكثرون حاليا من ركوب الدراجات خلال وقت فراغهم.

وذكر 22 بالمئة تقريبا أيضا أن ممارستهم لتمارين اللياقة البدنية في المنزل أو الحديقة زادت حاليا أيضا في ظل انتشار وباء كورونا، بحسب الاستطلاع.

وقال 26 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم صاروا يتنقلون لمسافات أطول، سيرا على الأقدام أو على متن الدراجة، بدلا من استخدام السيارة أو الحافلة.

ولإجراء الاستطلاع، سألت هيئة التأمين الصحي الألماني بالتعاون مع معهد أبحاث السوق "إبسوس" إجمالي 1060 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما. وتم جمع البيانات في منتصف شهر مايو الماضي .

