الإمارات: حالتي وفاة و 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 323 حالة.
وبحسب "الألمانية" أشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 683 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و540 حالة.
ولفتت إلى أن 440 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 40 ألفا و297 حالة .
وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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