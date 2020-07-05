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أخبار اقتصادية- عالمية

مجموعة العشرين تستضيف ورشة عمل حول أمن الطاقة واستقرار الأسواق

الاقتصادية من الرياض
تستضيف مجموعة العشرين   ورشة عمل حول أمن الطاقة واستقرار الأسواق تحت برنامج أعمال مجموعة عمل استدامة الطاقة. يُعد أمن وضمان استقرار أسواق الطاقة أساساً لعملية التعافي الاقتصادي وعنصراً ضرورياً لاستدامة النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الحصول على الطاقة.
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