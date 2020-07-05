السوق السعودي ينهي جلسته بأكبر مكاسب في 5 أسابيع

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم على مكاسب هي الأكبر في 5 أسابيع، ليستمر المؤشر العام في الصعود وللجلسة الثالثة على التوالي، ودعمت قطاعات البنوك و المواد الأساسية وكذلك الرعاية الصحية من حركة السوق.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أعلى مستوى في نحو عامين بدعم من ارتفاعات غالبية أسهم القطاع وخاصة أسهم سليمان الحبيب و كذلك المواساة اللذان سجلا أعلى مستوى لهما منذ الإدراج.



و أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال.

وبينت ساما أنها أطلقت بمنتصف مارس الماضي برنامجاً لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.75 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7388 نقطة ليصعد المؤشر العام 76 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.53 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 303.5مليون سهم، حيث ارتفعت السيولة بنحو 31 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وحول الأسهم القيادية، فقد ارتفعت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.9 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على المؤشر العام لجلسة اليوم، تلاه بنك البلاد بمكاسب 8 في المائة ثم سليمان الحبيب المرتفع بنحو 9.1 في المائة، في حين تراجعت أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.3 في و كذلك أسهم بنك سامبا بنحو 0.2 في المائة.



أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي أسهم شركة ملاذ للتأمين في الصدارة بمكاسب بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة وفرة 9.3 في المائة، ثم سليمان الحبيب 9.1 في المائة و المواساة 8.3 في المائة، وذلك من بين أسهم 185 شركة على ارتفاع.

في المقابل، تراجعت أسهم 9 شركات، تصدرها أسهم شركة الأسماك المتراجعة بالحد الأدنى وهي الجلسة الثاني من التراجعات الحادة على السهم، تلته أسهم شركة اتحاد الخليج 2.1 في المائة، و أليانز إس إف للتأمين بنحو 0.7 في المائة.