الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الاثنين, 27 أكتوبر 2025 | 5 جُمَادَى الْأُولَى 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
10.79
(-0.37%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة
190.5
(-0.78%) -1.50
الشركة التعاونية للتأمين
129.8
(1.17%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية
108.2
(1.69%) 1.80
شركة دراية المالية
5.69
(0.89%) 0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب
37.42
(-0.05%) -0.02
البنك العربي الوطني
24.17
(-0.12%) -0.03
شركة موبي الصناعية
12.7
(-5.22%) -0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
36.02
(-1.53%) -0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
24.79
(-0.44%) -0.11
بنك البلاد
29.32
(0.41%) 0.12
شركة أملاك العالمية للتمويل
13.16
(0.92%) 0.12
شركة المنجم للأغذية
56.95
(-1.04%) -0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.33
(0.08%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
60.65
(0.58%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية
123.7
(0.49%) 0.60
شركة الحمادي القابضة
35.1
(-2.01%) -0.72
شركة الوطنية للتأمين
14.65
(-0.34%) -0.05
أرامكو السعودية
25.82
(0.31%) 0.08
شركة الأميانت العربية السعودية
20.12
(-0.15%) -0.03
البنك الأهلي السعودي
39.26
(0.67%) 0.26
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
33.46
(-0.24%) -0.08
