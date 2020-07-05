إصابات كوفيد - 19 تتخطى 11 مليونا .. والوفيات 526 ألفا

عامل يعقم قائمة الطعام في أحد مطاعم عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج. "الفرنسية" طبيب يتابع حالة مصاب بالفيروس في أحد مستشفيات مدينة هوستن الأمريكية. "الفرنسية" ممارس صحي يأخذ عينة من طفل ضمن عمليات الفحص الموسع في مدينة كلكتا الهندية. "رويترز"

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 526663 شخصا في العالم، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية أمس استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت إصابة 11103630 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5715100 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129437 وفاة من أصل 2795163 إصابة، شفي منها 790404 حالات.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي البرازيل، التي سجلت 63174 وفاة من أصل 1539081 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44131 وفاة من أصل 284276 إصابة، ثم إيطاليا مع 34833 وفاة من أصل 241184 إصابة، وفرنسا مع 29893 وفاة من أصل 203367 إصابة.

وأحصت أوروبا أمس، 198878 وفاة من أصل 2706195 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138147 من أصل 2900189 إصابة.

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، سجلت 124327 وفاة من أصل 2804894 إصابة، وآسيا 36998 وفاة من أصل 1431419 إصابة، والشرق الأوسط 17289 وفاة من أصل 801681 إصابة، وإفريقيا 10891 وفاة من أصل 449376 إصابة، وأوقيانيا 133 وفاة من أصل 9882 إصابة.

وقال بيان في الصحيفة الرسمية في البرازيل، إن هيئة أنفيزا للرقابة الصحية، وافقت على التجارب السريرية لمصل محتمل لفيروس كورونا، طورته شركة سينوفاك الصينية، بحسب ما نشرت "رويترز".

ويرأس هذه الدراسة، التي أعلن عنها لأول مرة في 11 يونيو، معهد بوتانتان للأبحاث، الذي تموله ولاية ساو باولو.

كما أمرت سلطات كتالونيا أمس، بفرض تدابير عزل على منطقة تضم حوالي 200 ألف نسمة في محيط مدينة ليريدا في شمال شرق إسبانيا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال كيم تورا الرئيس الكتالوني الاستقلالي أمام الصحافة، "قررنا عزل منطقة ديل سيجريا - في محيط مدينة ليريدا -، استنادا إلى قاعدة بيانات تؤكد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد - 19، مع فرض قيود على الدخول والخروج من هذه المنطقة".

وذكرت أنيجريت كرامب - كارنباور رئيسة الحزب الديمقراطي الألماني، أنها لا ترى داع للتراخي في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب أمس السبت، في برلين خلال فعالية افتراضية لحملة "ألمانيا تنطلق صوب 2030"، "لا نزال بعيدين عن تجاوز هذه الأزمة".

ووصفت كرامب - كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع، الحملة بأنها "مصنع المستقبل"، موضحة أنها تهدف إلى خروج ألمانيا من الأزمة على نحو أفضل.

وقال باول زيمياك الأمين العام للحزب الديمقراطي، "ربما لم تكن هذه الفعالية لتقام دون حدوث أزمة". وعبر هذه الحملة، تم جمع 3500 فكرة على لوحة رقمية خلال الأسابيع الماضية.

وأحيت الولايات المتحدة أمس، عيدها الوطني في أجواء شديدة الخطورة، بعد أن سجلت في اليوم السابق عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، غداة دعوة منظمة الصحة العالمية الدول المتضررة من وباء كوفيد - 19 إلى أن "تستفيق" في مواجهة التهديد.

وفي أوروبا، أعادت إنجلترا أمس فتح محال تصفيف الشعر وفنادقها، في خطوة كبيرة جديدة في اتجاه الخروج من العزل، الذي يثير الخشية من ارتفاع عدد الإصابات مجددا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة البارحة الأولى، إن "الوقت حان فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام. أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام". وأضاف، "على الناس الاستفاقة. الأرقام لا تكذب والوضع الميداني لا يكذب".

وتابع، "منظمة الصحة العالمية تدرك تماما وجود أسباب وجيهة لدى الدول التي تريد إعادة اقتصاداتها للمسار الصحيح، لكن لا يمكن تجاهل المشكلة أيضا، إذ إن الفيروس لن يختفي بطريقة سحرية". وبحسب المنظمة، فإن الأيام السبعة الأخيرة كانت الأسوأ في عدد الإصابات، أكثر من 160 ألف إصابة جديدة في العالم يوميا، منذ ظهور وباء كوفيد - 19 في الصين في أواخر العام 2019، و60 في المائة من الإصابات الموجودة حتى الآن سجلت في الشهر المنصرم.

وسجلت الولايات المتحدة أول أمس، 57683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز المرجعية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق منذ بدء تفشي الوباء. وسجلت أيضا في البلاد 728 وفاة جديدة جراء المرض بحسب المصدر نفسه.

وليست الولايات المتحدة، البلد الوحيد الذي يتجاهل تحذيرات منظمة الصحة العالمية، فدول أوروبية عدة تحذو حذوها وتتمادى في تخفيف القيود، فالفنادق وصالونات تصفيف الشعر ودور السينما والمتاحف أعادت فتح أبوابها أمس في إنجلترا، في خطوة يعد البعض في بريطانيا أنها سابقة لأوانها.

وفضلت اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية من جهتها اعتماد جدول خاص بها لرفع تدابير العزل.

وفي فرنسا، الدولة الخامسة الأكثر تضررا جراء الوباء، فتح القضاء تحقيقا بشأن إدارة الأزمة مع رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب ووزيري الصحة السابقين أوليفييه فيران وأنييس بوزان.

وفي الصين، أعلنت بلدية بكين، التي شهدت في منتصف يونيو قفزة في عدد الإصابات بكوفيد - 19، رفع معظم القيود عن مغادرة المدينة منتصف ليل السبت، مؤكدة أنها تمكنت من السيطرة على العدوى.

بعد شهرين دون تسجيل أي إصابة بكورونا المستجد، شهدت المدينة التي تعد 21 مليون نسمة فجأة، ارتفاعا في عدد الإصابات الشهر الماضي. وأصيب 331 شخصا.

وفي حين نسب ظهور الفيروس مجددا في بكين إلى سوق لبيع المنتجات الزراعية بالجملة في العاصمة، تعهدت الصين بأن تلغي تدريجيا ذبح وبيع الدواجن الحية في أسواق المواد الغذائية.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 648 ألفا و315 إصابة، بعدما سجلت البلاد أعلى نسبة للإصابات أمس، بواقع 22 ألفا و771 إصابة، بحسب بيانات لوزارة الصحة الهندية.

وأضافت الوزارة، أن الهند سجلت 442 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و655. وتماثل للشفاء من مرض كوفيد - 19، 394 ألفا و226 شخصا. ويصل عدد حالات الإصابة النشطة في الهند إلى 235 ألفا و433 حالة. ووصلت نسبة التعافي إلى 60.8 في المائة.