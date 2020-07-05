4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و2642 حالة تعاف

استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مختلف مناطق المملكة. "واس" قياس درجة حرارة مصل على باب مسجد.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 205929 إصابة، بينها 60815 حالة نشطة، منها 2295 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا أمس، ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 143256 حالة، بشفاء 2642 مصابا، وشكلت نسبة المتعافين نحو 69.5 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

وأوضح تقرير الوزارة أنه تم تسجيل 56 وفاة جديدة، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1858 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة، فيما تجاوز عدد الفحوص الجديدة 52135 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1823763 فحصا.

وذكر التقرير أنه بسبب عدم التزام شاب بالعزل المنزلي بعد مخالطته حالة مؤكدة، تسبب في نقل العدوى إلى تسعة من أصدقائه خلال تجمع شبابي، اثنان من المصابين يعانيان أمراضا مزمنة، أحدهما حالته الصحية حرجة.

وشكل البالغون نسبة 86 في المائة من عدد المصابين أمس، فيما شكل الأطفال 10 في المائة، والمسنون 4 في المائة، وبلغت نسبة الذكور 63 في المائة، والإناث 37 في المائة.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، وتصدرت الرياض قائمة المدن الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، بتسجيلها 360 إصابة جديدة، تليها الدمام 315، ثم الهفوف 217، والقطيف 214.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بلبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، عند الخروج من المنزل، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة إضافة 2199 سريرا للعناية الحرجة، في مختلف مناطق المملكة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنها نفذت توجيهات القيادة في الحفاظ على صحة الإنسان، حيث كثفت جهودها خلال 90 يوما لرفع الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة، لتوفير الرعاية الطبية لمن يعيشون على أراضيها. وأكدت الوزارة أن قيادة المملكة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية، مقدمة صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من اعتبارات، وانعكس ذلك على سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة، التي تميز أداؤها بالكفاءة العالية.