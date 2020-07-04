عبور 9545 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس خلال 6 أشهر.. بارتفاع 4.7 %

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 9545 سفينة خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي مقابل عبور 9114 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 7ر4%.

وبحسب "واس" أفاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان له اليوم بأن الحمولات العابرة للقناة زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6ر0% بواقع 6ر587 مليون طن مقابل 1ر584 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأشار ربيع إلى أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2019 /2020 رصدت زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة قدرها 5ر4% حيث عبرت خلال تلك الفترة 19311 سفينة مقابل عبور 18482سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام المالي 2019/2020 ما يقرب من 21ر1 مليار طن مقابل 17ر1 مليار طن خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة قدرها 1ر3%.

وأضاف أن انتظام حركة الملاحة بقناة السويس ساهم في استقرار معدل الإيرادات المحققة، حيث سجلت عائدات الهيئة خلال العام المالي 2019 / 2020 ما يقرب من 72ر5 مليارات دولار مقابل 75ر5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.