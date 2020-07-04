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أخبار اقتصادية- عالمية

عبور 9545 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس خلال 6 أشهر.. بارتفاع 4.7 %

الاقتصادية من الرياض

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 9545 سفينة خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي مقابل عبور 9114 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 7ر4%.
وبحسب "واس" أفاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان له اليوم بأن الحمولات العابرة للقناة زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6ر0% بواقع 6ر587 مليون طن مقابل 1ر584 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأشار ربيع إلى أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2019 /2020 رصدت زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة قدرها 5ر4% حيث عبرت خلال تلك الفترة 19311 سفينة مقابل عبور 18482سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام المالي 2019/2020 ما يقرب من 21ر1 مليار طن مقابل 17ر1 مليار طن خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة قدرها 1ر3%.
وأضاف أن انتظام حركة الملاحة بقناة السويس ساهم في استقرار معدل الإيرادات المحققة، حيث سجلت عائدات الهيئة خلال العام المالي 2019 / 2020 ما يقرب من 72ر5 مليارات دولار مقابل 75ر5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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