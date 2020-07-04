أنت هنا

  • الرئيسية
  • أحداث في صور
  • رجال الأمن يتابعون تنفيذ الإجراءات الاحترازية وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة في جدة

أحداث في صور

رجال الأمن يتابعون تنفيذ الإجراءات الاحترازية وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة في جدة

"واس"
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور