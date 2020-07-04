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- رجال الأمن يتابعون تنفيذ الإجراءات الاحترازية وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة في جدة
أحداث في صور
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