البرازيل تسمح بتجربة مصل صيني ضد فيروس كورونا

قال بيان في الصحيفة الرسمية بالبرازيل إن هيئة أنفيزا للرقابة الصحية وافقت يوم الجمعة على التجارب السريرية لمصل محتمل لفيروس كورونا طورته شركة سينوفاك الصينية، بحسب ما نشرت "رويترز".

ويرأس هذه الدراسة، التي أُعلن عنها لأول مرة في 11 يونيو حزيران، معهد بوتانتان للأبحاث والذي تموله ولاية ساو باولو.

ولا يشمل الاتفاق مع سينوفاك التجارب فحسب وإنما نقل التكنولوجيا لإنتاج المصل المحتمل محليا.

وقال جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو في 29 يونيو حزيران إن تسعة آلاف متطوع سجلوا بالفعل أسماءهم لتجربة المصل ضد كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال دوريا إن 12 مركز أبحاث سيجري التجارب في ست ولايات برازيلية.

وتأتي موافقة أنفيزا بعد أن تجاوزت البرازيل 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 طبقا لبيانات وزارة الصحة ليصبح ثاني أسوأ تفش بعد الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 1290 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح إجمالي عدد الوفيات 63174 .