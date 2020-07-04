الغيلية .. لغة يتحدثها 11 ألف شخص تكافح الانقراض

خريجو إحدى دورات تعلم اللغة الغيلية.

أكد باحثون في علوم اللغة، أن اللغة الغيلية في اسكتلندا مهددة بالانقراض قبل نهاية العقد الحالي ما يستلزم تدابير عاجلة لكبح تراجعها، بحسب "الفرنسية".

ويقتصر عدد الذين لا يزالون يتحدثون بهذه اللغة على نحو 11 ألف شخص، معظمهم ممن فوق الـ50 عاما، وفق ما أفادت به دراسة أجراها معهد علوم اللغة في جامعة هايلاندز واختصاصيو الأبحاث في اللغة الغيلية.

ولاحظ معدو الدراسة أن "استخدام اللغة الغيلية على وشك الانهيار"، مشيرين إلى أن التحدث بها ضمن العائلات وفي صفوف المراهقين "هامشي"، إضافة إلى كونها تأثرت سلبا بتراجع عدد السكان في أقصى شمال غرب اسكتلندا. وقال كونشور أوغيولاجين أستاذ بحوث اللغة الغيلية في هذه الجامعة، إن تحدي منع انقراض هذه اللغة "ضخم"، مشددا على ضرورة إطلاق مبادرات لإنقاذها.

وأعلنت الحكومة الاسكتلندية عام 2017 خطة لحماية اللغة الغيلية توصي بمجموعة تدابير، بينها استخدام هذه اللغة في مناسبات متنوعة، اجتماعية ورسمية ومهنية.

وأطلقت محطة تلفزيونية باللغة الغيلية عام 2008 سميت "بي بي سي ألبا". وتتوافر لوحات عرض باللغة الغيلية في محطات الحافلات والقطارات.

ووفق الحكومة الاسكتلندية، تعلم اللغة الغيلية على نطاق واسع في المدارس، حيث يمكن لأكثر من سبعة آلاف تلميذ أن يتعلموها، لكن الباحثين رأوا مع ذلك ضرورة الذهاب إلى أبعد من ذلك، منبهين إلى "لا مبالاة" الشباب بهذه اللغة.